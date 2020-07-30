«Туркменгеология» ведет разведку углеводородных ресурсов

Энергетика 30 июля 2020 13:27 (UTC+04:00)
«Туркменгеология» ведет разведку углеводородных ресурсов
ВТООН о мерах развития туризма в Туркменистане
ВТООН о мерах развития туризма в Туркменистане
Ассоциация турагентств Азербайджана обратилась к туркомпаниям в связи с возобновлением продажи авиабилетов
Ассоциация турагентств Азербайджана обратилась к туркомпаниям в связи с возобновлением продажи авиабилетов
Сколько азербайджанцев посетило Турцию за первые шесть месяцев 2020 года?
Сколько азербайджанцев посетило Турцию за первые шесть месяцев 2020 года?
Лента новостей
Оценка экологического воздействия проекта по ветроэнергетике в Азербайджане завершится к концу года (ФОТО) Энергетика 14:07
Распространена видеозапись с задержанием в Зардабе председателя муниципалитета и экс-представителя главы ИВ (ВИДЕО) Общество 13:40
Имеют ли продажные клоуны право говорить о патриотизме? - (Видеопроект) Политика 13:36
Туркменское предприятие начало переработку помидоров Бизнес 13:33
Оксана Расулова и Рашад Кесеменли поддержали врачей и семьи шехидов (ВИДЕО, ФОТО) Культура 13:32
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Эмирван-Вандам (ФОТО) Политика 13:28
«Туркменгеология» ведет разведку углеводородных ресурсов Энергетика 13:27
Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в больнице модульного типа в Габале (ФОТО) Политика 13:24
Нахчыван наращивает производство сельхозпродукции Бизнес 13:22
Гурбан байрамы – древние традиции и ритуалы, особенности в период пандемии Социум 13:22
ЦБА: В Азербайджане будет уделяться больше внимания аудиту финансовой отчетности Экономика 13:07
Президент Ильхам Алиев побывал также в Габалинском районе (ФОТО) Политика 13:06
Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в больнице модульного типа в Шеки (ФОТО) Политика 13:04
В Шеки состоялось открытие после реконструкции автодороги Гохмуг-Балталы-Бабаратма-Гарадаглы-Гудула-Дашуз (ФОТО) Политика 13:00
Азербайджан запустит систему мгновенных платежей до конца года Экономика 12:51
Президент Ильхам Алиев посетил Шеки (ФОТО) Политика 12:51
Проводится первый этап азербайджано-турецких совместных учений (ВИДЕО) Политика 12:44
ЦБА: Решение в связи с заблокированными вкладами в ликвидированных банках ожидается на следующей неделе Экономика 12:32
Прогноз по инфляции в Азербайджане остается без изменений Экономика 12:27
ЦБА: Объем стратегических валютных резервов Азербайджана увеличился Экономика 12:22
В Баку меньше всего случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Пираллахинском районе Общество 12:13
Сенат Италии провел слушания по вопросу последних провокаций Армении против Азербайджана (ФОТО) Политика 12:13
ЦБА Азербайджана снизил учетную ставку Экономика 12:11
В первом полугодии в Китае вырос спрос на турецкие автомобили Транспорт 11:58
В Кыргызстане растет спрос на турецкие автомобили Транспорт 11:57
Германское Общество по Международному Сотрудничеству объявляет тендер в Узбекистане Тендеры 11:54
Статистика заражений COVID-19 по регионам Азербайджана Общество 11:53
Fitch спрогнозировал объем стратегических валютных резервов Азербайджана к концу года Финансы 11:45
Пандемия не сказалась на сфере виноградарства Азербайджана Экономика 11:30
Стартап студента UNEC стал победителем в стране (ФОТО) Общество 11:22
Строящийся в Исмаиллы «Дом DOST» окажет поддержку развитию занятости и туризма (ФОТО) Общество 11:15
Танцевальный драйв-проект "Самоизоляция" объединил Россию и Азербайджан (ВИДЕО, ФОТО) Интервью 11:11
Цена азербайджанской нефти растет Энергетика 11:00
Социальное страхование в Азербайджане выросло Финансы 10:45
В госбюджет Азербайджана перечислено до 16 млн манатов налогов по договорам о недвижимости Экономика 10:38
Мэр Лос-Анджелеса осудил нападение на членов азербайджанской общины Политика 10:21
Цены на золото в Азербайджане продолжают расти Финансы 10:09
Цена на евро перешла отметку в 2 маната Финансы 09:53
ВТООН о мерах развития туризма в Туркменистане Туркменистан 09:47
ВС Армении продолжают снайперский и пулеметный обстрел азербайджанских позиций Нагорно-карабахский конфликт 09:44
"Тысяча и одна ночь" Фикрета Амирова откроет Международный Дальневосточный фестиваль "Мариинский" Культура 09:40
В Азербайджане обнародовано число зарегистрированных печатных изданий Общество 09:30
Очередной показатель качества от Azercell Общество 09:17
Футболист "Барселоны" Суарес может перейти в клуб Бекхэма "Интер Майами" в 2021 году Спорт 09:02
30 июля объявлен в Кыргызстане днем траура в память о жертвах коронавируса Кыргызстан 08:57
МВФ: Процесс восстановления экономики Грузии будет зависеть от внешнего спроса Бизнес 08:53
Страны G7 обсудили восстановление транспорта и туризма в условиях пандемии В мире 08:41
Уровень загрязнения воздуха в Пекине в семь раз превысил норму ВОЗ Другие страны 08:25
На Бакинском НПЗ строятся 25 новых объектов Энергетика 08:00
Представитель ВОЗ во Вьетнаме опроверг утверждения о появлении агрессивного коронавируса Другие страны 07:55
Казахстанский фильм получил приз на кинофестивале в Словакии Казахстан 07:16
Иран подает иск против двух корейских банков Иран 06:59
Бразилия разрешит въезд иностранцев, прибывающих воздушным путем Другие страны 06:43
Вероятный взрыв газа произошел в японской префектуре Фукусима Другие страны 06:28
Пуск с Байконура ракеты-носителя «Протон» перенесен на сутки Казахстан 06:11
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9 Другие страны 05:55
На севере Японии из-за разлива рек затопило 500 домов Другие страны 05:36
На заводе по производству СПГ в Техасе произошел взрыв США 05:17
В Конгресс США внесли законопроект "О защите Америки от шпионов" США 04:59
В США в августе казнят еще одного осужденного на федеральном уровне преступника США 04:46
Главы Amazon, Apple и Google не считают, что власти Китая похищали у них технологии ИКТ 04:30
Суд Парижа отправил под домашний арест экс-главу террористической группировки ЭТА Европа 04:12
Госдеп раскритиковал Польшу за невыплату возмещений похищенной нацистами собственности США 03:54
Министр обороны Бельгии положительно оценил решение о передислокации войск США в Европе Европа 03:35
Власти США разрешили экспорт СПГ до 2050 года Энергетика 03:17
ЦИК Грузии зарегистрировал еще семь партий для участия в парламентских выборах Грузия 02:56
Великобритания намерена первой начать вывод на орбиту малых спутников с территории Европы Европа 02:40
"Ювентус" проиграл "Кальяри" в первом матче после завоевания титула чемпиона Италии Спорт 02:19
Facebook с 2016 года выявила более 50 сетей, применявшихся странами для влияния на выборы ИКТ 02:03
Существует ли риск заражения коронавирусом от умершего человека? Общество 01:45
В ВОЗ не прогнозируют скорой выработки коллективного иммунитета против COVID-19 В мире 01:39
Глава Google заявил, что компания не сотрудничает с китайскими военными ИКТ 01:21
Во Франции при восхождении на вершину в Альпах погиб альпинист Европа 01:05
В США умерли более 150 тыс. заразившихся коронавирусом США 00:48
В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом Россия 00:31
В Азербайджане утверждены критерии рискового налогоплательщика и рисковых операций Финансы 00:16
Правительство ФРГ проинформировало Бундестаг о решении США по контингенту Европа 00:14
Спящего на матрасе ребенка спасли в 3 км от берега в Азовском море Россия 29 июля 23:57
В Марнеули прошла акция в поддержку территориальной целостности Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 29 июля 23:42
По меньшей мере два человека погибли в результате взрыва в Афганистане Другие страны 29 июля 23:35
Более 215 тыс. заразившихся коронавирусом выявлены в мире за сутки В мире 29 июля 23:16
Азербайджанский AFB Bank завершил I полугодие с прибылью Финансы 29 июля 23:02
ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых Финансы 29 июля 22:50
Узбекистан значительно сократил импорт турецкой стали Турция 29 июля 22:46
Азербайджан сократил экспорт продукции в Бельгию Бизнес 29 июля 22:45
Азербайджанский AFB Bank увеличил обязательства Финансы 29 июля 22:45
МВФ приветствует фискальные меры в дополнительном бюджете Грузии Бизнес 29 июля 22:44
Иран сократил импорт электротоваров из Турции Бизнес 29 июля 22:43
Погранслужба Азербайджана объявила тендер Тендеры 29 июля 22:37
Кредитный портфель азербайджанского AFB Bank вырос Финансы 29 июля 22:23
Азербайджан имеет высокий потенциал для повышения доходности рынка ценных бумаг Финансы 29 июля 22:00
В Отдельной общевойсковой армии Нахчывана с участием молодых офицеров проведены учебно-методические сборы (ФОТО/ВИДЕО) Политика 29 июля 21:45
Enagas назвала объем запланированных капвложений в TAP Энергетика 29 июля 21:13
Анализ рынка труда в Азербайджане становится более доступным Бизнес 29 июля 21:01
Азербайджанский воин в плену армянских оккупантов - история мужества и благородства (ВИДЕО, ФОТО) Культура 29 июля 20:45
Уничтожен очередной тактический БПЛА Армении - минобороны Азербайджана Политика 29 июля 20:14
Saudi Aramco оценивает меры по повышению операционной эффективности в Азербайджане в период пандемии Энергетика 29 июля 20:08
Увеличились темпы роста Фонда заработной платы в ненефтяном негосударственном секторе Азербайджана Финансы 29 июля 19:59
Президент Ильхам Алиев побывал в Балакенском, Шекинском и Габалинском районах Политика 29 июля 19:54
Названы нерабочие дни в Пространстве оказания имущественных услуг Госслужбы Азербайджана Экономика 29 июля 19:34
Все новости