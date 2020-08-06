ExxonMobil сообщила властям США о возможности сокращения ее нефтегазовых запасов на 20%

Американская нефтегазовая корпорация ExxonMobil Corporation, входящая в число крупнейших в мире, прогнозирует, что из-за снижения цен на рынке энергоносителей могут быть изменены оценки имеющихся у нее запасов углеводородов, они могут сократиться на 20%. Об этом свидетельствует отчетность, которую компания подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Представители ExxonMobil констатировали, что "снижение цен на нефть и природный газ может повлиять на оценки разведанных запасов корпорации". Как отмечается в документах, "если средняя стоимость, зафиксированная в 2020 году, сохранится до его завершения, определенные объемы нефти, битумов и природного газа к концу года не будут считаться разведанными запасами, согласно определению комиссии".

В материалах констатируется, что данные оценки проводятся на основе ряда факторов, в том числе капитальных расходов компании, стадии разработки месторождений, а также цен на энергоносители. В ExxonMobil допускают, что "сокращение разведанных запасов корпорации может составить примерно 20% от 22,4 млрд баррелей нефтяного эквивалента".

ExxonMobil сообщила в конце июля, что во втором квартале текущего года понесла убытки в размере почти $1,1 млрд из-за снижения цен на рынке энергоносителей, вызванного пандемией коронавируса.

Агентство Bloomberg отмечало, что потери ExxonMobil во втором квартале стали крупнейшими в ее новейшей истории. За отчетный период компания потратила на приобретение новых активов и модернизацию имеющихся $5,33 млрд. Во втором квартале 2019 года эти расходы достигали почти $8,08 млрд.