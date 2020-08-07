SOCAR назвал предварительную причину взрыва на газопроводе в Гаджигабуле

БАКУ /Trend/ - Произошел взрыв на одном из газопроводов азербайджанской госкомпании SOCAR в Гаджигабуле.

Об этом сказал в пятницу Trend заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

«Это один из наших магистральных газопроводов, предположительно, это газопровод, который связан с подземным хранилищем «Галмаз». Взрыв произошел в отдаленной местности от населенных пунктов. Поэтому там нет угрозы для населения и пострадавших тоже нет», - сказал он.

Ахмедов отметил, что сейчас руководство управления Газэкспорт (Qazixrac), которая занимается операторством трубопроводов SOCAR, отправилось на место происшествия.

«Трубопровод сам уже блокирован, газ в него больше не поступает. Когда газ, который остался в трубе закончится, прекратится и пожар соответственно. Причина взрыва пока нам не известно. Предположительно, что это коррозия, которая привлекла за собой утечку газа и соответственно взрыв», - сказал он.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: )