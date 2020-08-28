Kawasaki Heavy Industries Ltd и "Туркменгаз" обсудили ход строительства завода про производству бензина

БАКУ /Trend/ - Японская компания Kawasaki Heavy Industries Ltd и Государственный концерн Туркменистана «Туркменгаз» обсудили ход реализации второго этапа строительства завода по производству бензина в Ахалском регионе Туркменистана.

Как сообщает Trend со ссылкой на электронную газету Nebit-Gaz, обсуждения прошли в формате онлайн-встречи, состоявшейся 26 августа 2020 года между руководителями «Туркменгаз» с президентом японской компании Kawasaki Heavy Industries Ltd. Тацуя Ватанабэ.

Было отмечено, что стороны активно сотрудничают в области строительства новых проектов нефтегазовой и нефтехимической промышленности.

Согласно данным электронной газеты, за последние годы представители деловых кругов Японии выражают заинтересованность в реализации проектов в сфере нефтехимии, электроэнергетики, производстве строительных материалов и других выгодных инвестиционных проектов с Туркменистаном.

Ранее сообщалось, что в Ахалском регионе Туркменистана планируется строительство очередного предприятия по производству синтетического бензина из природного газа.

Меморандум по строительству предприятия был подписан в прошлом году Государственным концерном Туркменистана «Туркменгаз» и группой компаний Kawasaki Heavy Industries Ltd. и Sojitz Corporation.

Согласно информации, в Ахалском регионе есть уже аналогичный завод, который открылся в 2019 году.

Уже существующий завод был построен Государственным концерном "Туркменгаз" и консорциумом компаний Kawasaki Heavy Industries Ltd. (Япония) и Rönesans Endüstri Tesisleri Inşaat Sanaýi ve Ticaret A.Ş. (Турция).

(Автор: Джейла Алиева.)

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