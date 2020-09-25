БАКУ/ Trend/ - Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) не планирует увеличение доли акций в инвестиционном портфеле в этом году, сообщили Trend в SOFAZ.

"На конец июня 2020 года доля акций в общем инвестиционном портфеле SOFAZ составляла 13,7 процента. Все тактические шаги, предпринятые SOFAZ в рамках стратегического распределения активов, включая решения об изменениях объёма инвестиций в акции, основываются на детальном макроэкономическом анализе и фундаментальных показателях рынков. Хотя лимит на долю акций, предусмотренный инвестиционной политикой SOFAZ, составляет 25 процентов, мы не планируем увеличение доли акций в инвестиционном портфеле в этом году. Тем не менее, мы на постоянной основе отслеживаем текущие тенденции на рынках и в зависимости от конъюнктуры рынка будем готовы пересмотреть долю акций в инвестиционном портфеле SOFAZ", – сказали в Фонде.

Отметим, что SOFAZ был создан в 1999 году, на тот момент его активы составляли 271 миллион долларов.

Согласно положению о Госнефтефонде, его средства могут быть использованы для строительства и реконструкции стратегически важных инфраструктурных объектов, а также для решения важных общенациональных проблем.

Основными целями SOFAZ являются: накопление средств и размещение активов фонда за рубежом в целях минимизации негативного влияния на экономику, накопление средств для будущих поколений и поддержание текущих социально-экономических процессов в стране.

(Автор: Ляман Зейналова.)

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