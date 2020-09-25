SOCAR Turkey о процессе принятия решений по закупкам нефти для НПЗ STAR
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В Азербайджане 75% ядовитых выбросов в атмосферу приходится на долю автомобилей — специалист минэкологии
Грузинский эксперт: Власти Армении, контролирующие сепаратистский режим в Карабахе, перешли красную черту
Эксклюзив со всемирно известным Эдуардом Тополем из израильского Баку, или Вся правда о Фармане Салманове и почему азербайджанцы стали Юриями...
Президент Ильхам Алиев: По данным наших разведисточников, ведется очень серьезная военная подготовка
Издание Berliner Press сообщило о выступлении Президента Ильхама Алиева на общих дебатах 75-й сессии ГА ООН
В Отдельной общевойсковой армии Нахчывана прошло соревнование за звание "Лучшее внештатное химическое отделение" (ФОТО/ВИДЕО)
Чем раньше Армения выведет свои ВС из оккупированных территорий Азербайджана, тем скорее будет урегулирован конфликт - МИД (ФОТО)
На улучшение жилищно-бытовых условий семей вынужденных переселенцев выделены 42,5 млн манатов - Распоряжение
Азербайджанский психолог: Постоянный контакт с телефоном и компьютером создает проблемы в физическом развитии детей