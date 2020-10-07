Минэнерго: В сентябре Азербайджан ежедневно добывал более 580 тыс. баррелей сырой нефти

БАКУ /Trend/ - В сентябре 2020 года суточная добыча нефти (вместе с конденсатом) в Азербайджане составила 653,5 тысячи баррелей, сообщает Trend в среду со ссылкой на министерство энергетики.

585 тысяч баррелей из этого объема пришлись на сырую нефть, 68,5 тысячи баррелей - на конденсат.

Как отмечается, 460 тысячей баррелей сырой нефти пришлись на долю «Азери-Чираг-Гюнешли», 125 тысяч баррелей - на долю SOCAR.

"В целях выполнения обязательств суточная добыча сырой нефти в октябре 2018 года была снижена до 461 тысячи баррелей в сутки, по SOCAR – до 126 тысячи баррелей", - говорится в сообщении.

Согласно ”Декларации о сотрудничестве", в октябре 2018 года Азербайджан, с ежедневной добычей сырой нефти в объеме 718 тысяч баррелей, должен был сохранить производство сырой нефти в августе-декабре текущего года в объеме 587 тысяч баррелей в сутки, сократив производство сырой нефти на 131 тысячу баррелей.

"В целях выполнения обязательств суточная добыча сырой нефти в октябре 2018 года была снижена на 567 тысяч баррелей в сутки (сокращение на 196 тысяч), по SOCAR - на 151 тысячу баррелей (сокращение на 25 тысяч)", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что соглашение ОПЕК+ от 12 апреля предусматривает ежедневную добычу в общей сложности в объеме 7,7 миллиона ​​баррелей.

31 июля завершился первый этап сокращения. На втором этапе соглашения, охватывающем период с первого августа по 31 декабря, суточная добыча сырой нефти в странах ОПЕК+ достигнет 7,7 миллиона ​​баррелей, что на 18 процентов меньше, чем в октябре 2018 года.

(Автор: Фидан Бабаева)

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