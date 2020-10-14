Цена нефти Brent превысила $43 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,53% к отметке закрытия предыдущей сессии и достигла $43,1 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 17:12, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В последний раз стоимость нефти данного сорта находилась выше $43 за баррель 9 октября текущего года.

В то же время цена нефти сорта WTI выросла на 1,57%, до $40,83 за баррель.