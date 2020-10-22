Президент России Владимир Путин призвал не политизировать тему цен на нефть, а искать компромиссы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Если мы будем держать энергосектор на роли пасынка и все время указывать, что он плохой, плохой, он здесь все загрязняет, - инвестиций не будет, дождемся того, что цены взлетят до небес. Поэтому здесь нужно ответственно подходить и не политизировать эту тему, не болтать языком, особенно тем, кто в этом ничего не понимает", - сказал глава российского государства, выступая в четверг на международном дискуссионном клубе "Валдай".

По его мнению, действовать следует "исходя из интересов мировой экономики, из интересов своих собственных стран, и искать компромиссы между сохранением природы и развитием экономики - обеспечением доходов наших граждан, наших семей". "Только в балансе этих интересов и на этом пути нас ждет успех, все остальное будет вести к разрушению", - убежден Путин.