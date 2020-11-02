Энергетическая инфраструктура Нагорного Карабаха была разрушена в результате оккупации - Минэнерго

БАКУ /Trend/ - В результате оккупации армянскими вооруженными силами азербайджанских земель энергетическая инфраструктура региона Нагорного Карабаха была разрушена.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство энергетики.

Согласно данным министерства, одна из многочисленных выдумок Армении заключается в том, что в советское время Азербайджан, якобы проводя дискриминационную политику, не уделял должного внимания развитию Нагорного Карабаха.

"На самом деле Азербайджан уделял особое внимание экономическому развитию Нагорного Карабаха, в котором важное место занимала сфера промышленности. По составу и уровню развития отраслей горнодобывающей промышленности, производству сельскохозяйственной продукции, Карабах был одним из самых передовых экономических районов Азербайджанской ССР, в регионе была создана обширная энергетическая инфраструктура, соответствующая требованиям того времени", - говорится в информации.

Согласно данным, после оккупации Арменией Нагорного Карабаха и прилегающих районов Азербайджана, эта инфраструктура в основном была разграблена или уничтожена.

"В регионе, в рамках 10 районных электросетей (Шуша, Ходжалы, Ходжавенд, Лачин, Губадлы, Джебраил, Зангилан, Физули, Кельбаджар и Агдам) имелись 20 подстанций общей мощностью 858,6 мегаватт. На этих участках было три высоковольтные линии электропередач (ЛЭП) мощностью 330 киловольт и протяженностью 81 километр, мощностью 110 киловольт протяженностью 690 километров и мощностью 35 киловольт протяженностью 615 километров, а также ЛЭП мощностью 10 киловольт протяженностью 6,19 тысячи километров и 0,4 киловольт протяженностью 8,86 тысячи километров, а также 2 435 трансформаторов общей мощностью 245,7 мегаватт", - отмечается в сообщении.

Согласно данным, в то же время были введены в эксплуатацию две тысячи километров газовых линий и 34 газовые установки.

"После полного освобождения наших оккупированных земель будет проведена более точная оценка разрушенной и разграбленной инфраструктуры", - подытожили в министерстве.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @Fidan_Babaeva