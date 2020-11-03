P&O Maritime Logistics совершенствует услуги в нефтегазовой сфере Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане P&O Maritime Logistics (POML) управляет 21 судном для предоставления морских и логистических услуг международным нефтяным компаниям , а также является международным поставщиком услуг по проектированию, закупкам, установке и вводу в эксплуатацию", сообщили Trend в компании.

В POML заявили, что компания является ключевым партнером в поддержке нефтегазовой отрасли Азербайджана и строительстве новой международной трубопроводной инфраструктуры.

"Услуги включают логистическую поддержку, обработку якорей, буксировку, аварийное реагирование и подводные услуги. POML имеет большой опыт в сфере модификации судов", - отметили в компании.

В компании подчеркнули, что P&O Maritime Logistics (POML) - ведущий поставщик морских решений со стратегическим акцентом на морскую энергетику, портовые услуги и логистику. Она была образована в 2019 году после приобретения группой DP World компании Topaz Energy and Marine и ее дальнейшей интеграцией с P&O Maritime.

"POML владеет и управляет примерно 400 судами по всему миру и предоставляет широкий портфель дополнительных морских услуг ", – говорится в информации.

(Авторы: Ляман Зейналова, Фидан Бабаева)