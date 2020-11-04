«Интеллектуальное месторождение» позволит стабилизировать уровень добычи в Казахстане

БАКУ /Trend/ - Построение "Интеллектуального месторождения" в Казахстане позволит стабилизировать уровень добычи природных ресурсов до двух процентов, сообщили Trend в АО Холдинг "Зерде", ответственным за реализацию государственной программы "Цифровой Казахстан".

Как отметили в холдинге, целями государственной программы "Цифровой Казахстан" являются ускорение темпов развития экономики Казахстана и улучшение качества жизни населения за счет использования цифровых технологий в среднесрочной перспективе, а также создание условий для перехода экономики Казахстана на принципиально новую траекторию развития, обеспечивающую создание цифровой экономики будущего в долгосрочной перспективе.

"Программа предполагает реализацию комплекса взаимосвязанных мер, которые необходимо реализовать для достижения ключевой амбициозной цели - создания инновационной экономики, вхождения в 30 развитых стран к 2050 году и преобразования общества и производства таким образом, чтобы не остаться за бортом современного технологического мира. Достижение этой цели требует консолидации и мобилизации всего общества, совершения прорыва в короткий промежуток времени", - сказали в холдинге.

Так, по словам представителя холдинга, в рамках "Цифровизация отраслей экономики" ведется внедрение цифровых технологий.

"Внедрение ведется на предприятиях топливно-энергетического и горно-металлургического комплексов, где технологическое перевооружение предприятий отраслей промышленности проводится с применением элементов Индустрии 4.0. В нефтегазовой отрасли реализуется проект по построению "Интеллектуального месторождения", который позволяет оптимизировать затраты на потребление электроэнергии до 15 процентов, стабилизировать уровень добычи до 2 процентов", - сказали в холдинге.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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