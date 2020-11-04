SOFAZ обнародовал объем поступления с нефтегазового месторождения "АЧГ"

Энергетика 4 ноября 2020 16:32 (UTC+04:00)
SOFAZ обнародовал объем поступления с нефтегазового месторождения "АЧГ"
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