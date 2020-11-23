В Казахстане обеспечат полную автоматизацию заключения контрактов на право недропользования

БАКУ /Trend/ - В Казахстане планируется обеспечение полной автоматизации заключения контрактов и процесса мониторинга лицензионно-контрактных условий в сфере предоставления прав недропользования, сообщили Trend в Министерстве энергетики Казахстана.

Как отметили в министерстве, на данный момент в рамках развития цифровизации топливно-энергетического комплекса проводятся работы по автоматизации процессов, роботизации и применению углубленной аналитики данных в производственных компаниях.

Так, в целях увеличения инвестиционной привлекательности в отрасли и минимизации человеческого фактора в текущем году запущен Электронный аукцион на предоставление права недропользования по углеводородам.

В целях обеспечения учета и принятия оперативных управленческих решений проводится работа по запуску Информационной системы учета сырой нефти и газового конденсата.

"Назначение системы заключается в повышении эффективности государственного управления недропользованием за счет улучшения качества его информационно-аналитического обеспечения путем внедрения информационных технологий. Данная система будет направлена на обеспечение прозрачности процесса добычи и транспортировки нефти, а также повышение налоговых поступлений". – сказали в министерстве.

Также, с 2014 года введена в промышленную эксплуатацию "Единая государственная система управления недропользованием Республики Казахстан", которая предназначена для автоматизации сбора, хранения, анализа и обработки информации в области недропользования, а также для поддержки принятия согласованных управленческих решений.

В свою очередь, в рамках реализации Государственной программы "Цифровой Казахстан" квазигосударственными компаниями ведется внедрение цифровых технологий на предприятиях топливно-энергетического комплекса, где технологическое перевооружение предприятий отраслей промышленности проводится с применением элементов Индустрии 4.0.

(Автор: Наргиз Садыхова Редактор: Наталья Кочнева)