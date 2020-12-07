Швейцария видит потенциал в укреплении связей с Азербайджаном в области возобновляемых источников энергии - SECO

БАКУ /Trend/ - Швейцария видит потенциал в укреплении связей с Азербайджаном в области энергетики, сообщили Trend в Государственном секретариате Швейцарии по экономическим связям (SECO).

Это, в частности, относится к энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии, сказали в SECO.

"Мы также поддерживаем проект "Южный газовый коридор", поскольку он способствует энергетической безопасности и диверсификации. Швейцарская компания AXPO владеет 5-процентной долей в Трансадриатическом трубопроводе (TAP), который является частью "Южного газового коридора"", - сказали в ведомстве.

Как отметили в SECO, в то же время Швейцария поддерживает Азербайджан в рамках Евразийского центра знаний по добывающим отраслям. Цель проекта - способствовать превращению богатства природных ресурсов в устойчивое развитие посредством наращивания потенциала всех слоев общества, поддерживать прозрачное и подотчетное управление доходами от добывающих отраслей.

Было также отмечено, что в рамках международного сотрудничества структура поддерживает макроэкономическую стабильность и развитие частного сектора в Азербайджане, тем самым стремясь внести вклад в диверсификацию экономики, а также поддержать смягчение последствий воздействия пандемии.

"Поддержка Швейцарии направлена ​​на укрепление национальных систем, то есть экономических рамочных условий, и расширение доступа к финансовым источникам в сельскохозяйственном секторе. Одна из целей - способствовать сокращению неравенства и стимулировать диверсифицированное и устойчивое экономическое развитие. Мы надеемся, что такая поддержка позволит правительству Азербайджана развивать страну и обеспечить устойчивое процветание всем ее жителям", - сказали в SECO.

(Автор: Ляман Зейналова)

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