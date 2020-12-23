Иран может принять участие в работах в сфере электроэнергетики на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Иранские компании могут принять участие в восстановительных работах в сфере электроэнергетики на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает Trend в среду со ссылкой на минэнерго Азербайджана, состоялась встреча министра энергетики Азербайджана с министрами энергетики и нефти Ирана.

"В рамках визита делегации Азербайджана в Исламскую Республику Иран состоялась встреча министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова и министра энергетики Ирана Рзы Ардаканиана. На встрече были обсуждены связи сотрудничества двух стран в области электроэнергетики, состоялся обмен мнениями о мерах, которые необходимо предпринять для ускорения реализуемых проектов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, были рассмотрены работы по проекту объединения энергосистем Азербайджана, Ирана и России, а также вопросы подготовки технико-экономического обоснования проекта привлеченной консалтинговой компанией. Также на встрече были обсуждены вопросы торговли электроэнергией между Азербайджаном, Ираном и Турцией, подчеркнута важность сотрудничества в этом формате.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам экспорта электроэнергии из Азербайджана в Иран и строительства в Азербайджане станции для производства электроэнергии с использованием иранского газа на границе с этой страной и передачи произведенной на этой станции электроэнергии в Иран.

На встрече были затронуты вопросы строительства гидроузлов и гидроэлектростанций “Худафарин” и “Гыз Галасы” на реке Араз в рамках подписанных между двумя странами соглашений, а также гидроэлектростанций “Ордубад” и “Маразад”, еще раз подчеркнута важность проектов для эффективного использования водного и энергетического потенциала реки Араз.

Министры энергетики отметили важность завершения строительства станций и гидроузлов и обсудили дальнейшие шаги в этом направлении, в том числе встречи, проведенные комиссиями и рабочими группами, созданными для реализации проектов, и их результаты.

В рамках визита министр энергетики Парвиз Шахбазов также встретился с министром нефти Ирана Биджаном Намдаром Зангане. На встрече Парвиз Шахбазов поблагодарил Бижана Намдара Зангане за эффективное и надежное сотрудничество по договору об обмене природным газом, подписанному в 2004 году с целью удовлетворения потребностей Нахчыванской Автономной Республики в природном газе.

Кроме того, в рамках встречи были обсуждены состояние сотрудничества по ОПЕК+ и развитие нефтяного рынка. Также была отмечена важность выработки совместной позиции в процессе стабилизации цен на нефть и того, что стабильность нефтяного рынка требует долгосрочного регулирования добычи. Состоялся обмен мнениями по вопросу строительства станции для производства электроэнергии с использованием иранского газа на границе с Ираном.

(Автор: Фидан Бабаева)

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