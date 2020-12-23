Иран может принять участие в работах в сфере электроэнергетики на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО)

Энергетика 23 декабря 2020 10:25 (UTC+04:00)
Иран может принять участие в работах в сфере электроэнергетики на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Иранские компании могут принять участие в восстановительных работах в сфере электроэнергетики на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает Trend в среду со ссылкой на минэнерго Азербайджана, состоялась встреча министра энергетики Азербайджана с министрами энергетики и нефти Ирана.

"В рамках визита делегации Азербайджана в Исламскую Республику Иран состоялась встреча министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова и министра энергетики Ирана Рзы Ардаканиана. На встрече были обсуждены связи сотрудничества двух стран в области электроэнергетики, состоялся обмен мнениями о мерах, которые необходимо предпринять для ускорения реализуемых проектов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, были рассмотрены работы по проекту объединения энергосистем Азербайджана, Ирана и России, а также вопросы подготовки технико-экономического обоснования проекта привлеченной консалтинговой компанией. Также на встрече были обсуждены вопросы торговли электроэнергией между Азербайджаном, Ираном и Турцией, подчеркнута важность сотрудничества в этом формате.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам экспорта электроэнергии из Азербайджана в Иран и строительства в Азербайджане станции для производства электроэнергии с использованием иранского газа на границе с этой страной и передачи произведенной на этой станции электроэнергии в Иран.

На встрече были затронуты вопросы строительства гидроузлов и гидроэлектростанций “Худафарин” и “Гыз Галасы” на реке Араз в рамках подписанных между двумя странами соглашений, а также гидроэлектростанций “Ордубад” и “Маразад”, еще раз подчеркнута важность проектов для эффективного использования водного и энергетического потенциала реки Араз.

Министры энергетики отметили важность завершения строительства станций и гидроузлов и обсудили дальнейшие шаги в этом направлении, в том числе встречи, проведенные комиссиями и рабочими группами, созданными для реализации проектов, и их результаты.

В рамках визита министр энергетики Парвиз Шахбазов также встретился с министром нефти Ирана Биджаном Намдаром Зангане. На встрече Парвиз Шахбазов поблагодарил Бижана Намдара Зангане за эффективное и надежное сотрудничество по договору об обмене природным газом, подписанному в 2004 году с целью удовлетворения потребностей Нахчыванской Автономной Республики в природном газе.

Кроме того, в рамках встречи были обсуждены состояние сотрудничества по ОПЕК+ и развитие нефтяного рынка. Также была отмечена важность выработки совместной позиции в процессе стабилизации цен на нефть и того, что стабильность нефтяного рынка требует долгосрочного регулирования добычи. Состоялся обмен мнениями по вопросу строительства станции для производства электроэнергии с использованием иранского газа на границе с Ираном.

(Автор: Фидан Бабаева)

Twitter: @Fidan_Babaeva

Иран может принять участие в работах в сфере электроэнергетики на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Иран может принять участие в работах в сфере электроэнергетики на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Иран может принять участие в работах в сфере электроэнергетики на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Иран может принять участие в работах в сфере электроэнергетики на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Туркменская компания наладила производство соляных плиток из местного сырья
Туркменская компания наладила производство соляных плиток из местного сырья
Госагентство жилищного строительства Азербайджана заключило контракт на сумму свыше 224 тыс. манатов
Госагентство жилищного строительства Азербайджана заключило контракт на сумму свыше 224 тыс. манатов
«Туркменнебит» объявил тендер на закупку оборудования
«Туркменнебит» объявил тендер на закупку оборудования
Loading Bars
Лента новостей
Фотобанк, посвященный Карабаху и Шехидам, будет доступен в ближайшее время Общество 11:20
Туркменская компания наладила производство соляных плиток из местного сырья Бизнес 11:18
Госагентство жилищного строительства Азербайджана заключило контракт на сумму свыше 224 тыс. манатов Строительство 11:11
В Азербайджане в общественных местах были задержаны еще 27 больных COVID-19 Общество 11:07
В Азербайджане за сутки с карантинных постов возвращены 1360 транспортных средств, Общество 11:03
Безлимитное использование тестов может лишить возможности тестирования реальных больных COVİD-19 - TƏBİB Общество 10:57
Nikkei: На борьбу с пандемией и поддержку экономики в мире уже затрачено более $13 трлн Другие страны 10:56
«Туркменнебит» объявил тендер на закупку оборудования Тендеры 10:47
Туркменистан и Японский банк международного сотрудничества обсудили новые перспективные проекты Финансы 10:46
Испанские медиа пишут о том, как переименовали Ханкенди Политика 10:37
Памяти Гасана Сеидбейли… (ФОТО) Культура 10:32
Золото и серебро в Азербайджане вновь дешевеют Финансы 10:29
Иран может принять участие в работах в сфере электроэнергетики на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО) Энергетика 10:25
Первыми будут вакцинированы от коронавируса лица из группы риска - TƏBİB Общество 10:20
Видеокадры из поселка Миндживан Зангиланского района (ВИДЕО) Политика 10:10
Азербайджанская нефть дорожает Финансы 09:58
На главных магистралях Баку снижена допустимая скорость движения Общество 09:56
Мэру армянского города Горис предъявили обвинение в организации беспорядков Армения 09:46
Манат укрепился к евро и рублю Финансы 09:45
Сегодня в комитетах парламента Азербайджана обсудят пакет госбюджета на 2021 г. Политика 09:39
В 2021 году Минобороны Грузии закупит оперативные, разведывательные и боевые дроны Грузия 08:55
Бытовую технику будут производить в Туркестанской области Казахстана Экономика 08:50
Иран стал лидером по росту количества научных технических статей в мире Общество 08:47
Извлечение топлива с АЭС "Фукусима-1" могут отложить из-за пандемии в Великобритании Другие страны 08:30
Победа во Второй Карабахской войне - большой успех Президента Ильхама Алиева - Рене Ван дер Линден Политика 08:18
Трамп в разговоре с премьером Вьетнама призвал обеспечить справедливую торговлю Экономика 08:12
Рестораны в отелях Грузии будут работать только до 21:00 часов Бизнес 07:58
Число заразившихся коронавирусом в Перу превысило 1 млн Другие страны 07:55
733 заболевших коронавирусом выявлены за сутки в Казахстане Казахстан 07:43
СБ ООН решил завершить работу миротворческой миссии в Дарфуре В мире 07:38
Бразилия произведет 1 млн доз разработанной AstraZeneca вакцины в феврале Другие страны 07:22
В Тихом океане у берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,8 Другие страны 07:05
В Хорватии в связи с пандемией вступил в силу запрет на передвижение по стране Европа 06:49
Патрульные корабли КНР вошли в территориальные воды Японии у спорных островов Сенкаку Другие страны 06:32
В Боливии при падении автобуса с обрыва погибли 12 человек Другие страны 06:15
Маск рассказал, что предлагал Apple купить Tesla Бизнес 05:53
Во Франции отложили представление парламенту законопроект о ЧС в здравоохранении Европа 05:35
Власти Туниса продлили комендантский час до 15 января Другие страны 05:17
Латвия видит потенциал для сотрудничества с Туркменистаном в различных сферах Бизнес 05:00
Эмират Абу-Даби с 24 декабря вводит послабления для прибывающих туристов Туризм 04:41
МИД Туниса опроверг возможность нормализации отношений с Израилем Другие страны 04:23
Сенаторы-демократы призывают расследовать возобновление казней в США на федеральном уровне США 04:05
Марокко подтвердило готовность установить мирные отношения с Израилем Израиль 03:47
В Израиле сообщили, что досрочные парламентские выборы пройдут 23 марта Израиль 03:31
Месси побил рекорд Пеле по количеству голов за один клуб Спорт 03:15
Байден не стал отрицать участия в президентских выборах в 2024 году США 02:59
"Манчестер Сити" разгромил "Арсенал" в четвертьфинале Кубка английской лиги Спорт 02:44
"Ювентус" потерпел первое поражение в чемпионате Италии, крупно проиграв "Фиорентине" Спорт 02:42
Власти Португалии отменили программу "золотых" виз в Лиссабоне и Порту Экономика 02:28
Работник Deutsche Bank, выделившая фирме Трампа кредиты на $300 млн, увольняется Финансы 02:09
Минюст США подал иск к сети универмагов Walmart США 01:54
РФ направила 300 военных инструкторов в ЦАР Другие страны 01:36
Байден заявил, что хакерам удалось похитить важные сведения у американского бизнеса ИКТ 01:15
На юге России зарегистрировано седьмое за 10 дней землетрясение Россия 00:56
Место Камалы Харрис в Сенате США займет секретарь Калифорнии Алекс Падилла США 00:37
В Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом Россия 00:19
В Казахстане будут разработаны стратегии обеспечения финустойчивости банков Финансы 00:01
Свыше 32 тысяч человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки Турция 22 декабря 23:46
Отбив армянскую атаку, мы разнесли "линию обороны Оганяна" - участник Отечественной войны (ФОТО/ВИДЕО) Общество 22 декабря 23:27
Колумбия и Россия обменялись высылкой дипломатов Другие страны 22 декабря 23:04
Обеспечение азербайджанских бойцов находится на высоком уровне (ФОТО) Общество 22 декабря 22:45
Поправки в пенсионное законодательство Азербайджана крайне важны как продолжение реформ - депутат Общество 22 декабря 22:38
В Чехии режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии продлили до 22 января Европа 22 декабря 22:13
Противостояние с Азербайджаном не сулит ничего хорошего слабой Армении - депутат Политика 22 декабря 22:03
Абдуллах Гюль поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 22 декабря 21:39
Отмененный из-за коронавируса матч "Ювентуса" и "Наполи" будет сыгран Спорт 22 декабря 21:30
Министр обороны Грузии рассказал об отношениях с НАТО Грузия 22 декабря 21:25
Эксперт-экономист об особенностях проекта бюджета на 2021 год в Азербайджане Экономика 22 декабря 21:22
Провинция Фарс в Иране увеличила привлечение иностранных инвестиций в 3,5 раза Экономика 22 декабря 21:21
Граждане Казахстана могут посетить Оман без визы Казахстан 22 декабря 21:17
В Азербайджане выросло число носителей электронной подписи ИКТ 22 декабря 21:10
В Азербайджане растут доходы сектора мобильной связи ИКТ 22 декабря 21:10
В Азербайджане директору школы, нарушившей требования карантина, объявлен строгий выговор Общество 22 декабря 20:52
Состоялась встреча между главами МИД Азербайджана и Швеции Политика 22 декабря 20:44
Министр нефти Ирана выразил признательность Азербайджану Экономика 22 декабря 20:41
ВОЗ о новом штамме COVID-19 Общество 22 декабря 20:29
Молодые солдаты отправлены на места службы в Отдельной общевойсковой армии (ВИДЕО) Политика 22 декабря 20:09
В оперативном штабе при Кабмине Азербайджана обсудили усиление контроля за соблюдением ужесточенного карантинного режима (ФОТО) Политика 22 декабря 19:56
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об очередном призыве на военную службу Политика 22 декабря 19:22
Семеро сыновей моих…Работники культуры Азербайджана, ставшие шехидами второй Карабахской Отечественной войны (ВИДЕО) Культура 22 декабря 19:14
Индонезия и дальше будет поддерживать справедливую позицию Азербайджана (ФОТО) Политика 22 декабря 18:33
Программа "Время урока" в Азербайджане представлена в соответствии с расписанием Общество 22 декабря 18:18
В Азербайджане более половины страховых сборов в сегменте non-life приходится на добровольный класс - Ассоциация страховщиков Финансы 22 декабря 18:14
В этом году Международный Банк Азербайджана обеспечил самозанятость 55 семей Экономика 22 декабря 18:11
Арестован армянский военнослужащий, пытавший азербайджанских пленных во время первой Карабахской войны Нагорно-карабахский конфликт 22 декабря 18:10
Президент Ильхам Алиев создал героическую летопись азербайджанского народа - депутат Политика 22 декабря 18:06
ЗАО "Бакинский метрополитен" подписал контракт на сумму более 200 тыс. манатов Транспорт 22 декабря 18:04
Пользователи старых Android устройств еще три года смогут пользоваться услугами интернета ИКТ 22 декабря 17:44
Руководитель партии Национального исламского движения Афганистана позвонил замминистра иностранных дел Туркменистана Туркменистан 22 декабря 17:40
Кыргызстан участвовал на бирже Туркменистана на протяжении всего ноября Бизнес 22 декабря 17:38
В Армении оппозиция установила палатки на площади Республики с требованием отставки Пашиняна Армения 22 декабря 17:32
Иран готов восстановить гидроэлектростанции на освобожденных территориях Азербайджана Экономика 22 декабря 17:32
Азербайджан и Иран согласовали текст преференциального торгового соглашения Экономика 22 декабря 17:28
Эксплуатацией минеральных вод Кельбаджара армяне нанесли Азербайджану ущерб в размере 7,5 млрд манатов Экономика 22 декабря 17:23
В следующем году дефицит госбюджета Азербайджана по отношению к ВВП сократится Финансы 22 декабря 17:15
Открыты казначейский и банковский счета для Фонда помощи азербайджанской армии Общество 22 декабря 17:14
В 2021 году ожидается снижение таможенных пошлин и налоговой нагрузки на импорт ювелирных изделий в Азербайджан Бизнес 22 декабря 17:07
Видеокадры из села Зогалбулаг Ходжавендского района (ВИДЕО) Политика 22 декабря 17:01
В Азербайджане есть потребность в регистрации рыбохозяйственных предприятий - ассоциация Бизнес 22 декабря 16:55
Азербайджанские спортсмены провели культурный обмен с японским городом Сика-мати (ФОТО) Спорт 22 декабря 16:51
Все новости