Доходы Ирана от нефтехимии достигли 110 млрд. долларов за последние 7 лет

Доходы Ирана от экспорта нефтехимии с 2013 года составили 110 млрд долларов. Об этом сообщил генеральный директор иранской нефтехимической ассоциации Ахмад Махдави Абхари в воскресенье, передает Trend со ссылкой на İRNA.

Абхари заявил, что производящая мощность иранской нефтехимии в этом году превысила 85 млн тонн, несмотря на жесткие санкции в отношении Ирана.

Иранский чиновник также заверил, что до конца 1400 иранского календарного года (кончится 20 марта 2022 года) производящая мощность нефтехимической промышленности Ирана достигнет 100 млн тонн в год.

Он также сообщил об открытии 10 нефтехимических проектов до конца текущего 1399 иранского календарного года (кончится 20 марта 2021 года).

По его словам, объем экспорта нефтехимических продукций из Ирана в этом году увеличился на 8,2%.