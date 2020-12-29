Проект новой ветряной электростанции в Азербайджане поможет сэкономить газ и окажет позитивное влияние на экологию

БАКУ/Trend/ - Проект ветряной электростанции мощностью 240 мегаватт, который будет построен в Азербайджане, даст дополнительный стимул развитию его экономики, внесет большой вклад в обеспечение энергоустойчивости, поможет сэкономить газ и окажет позитивное влияние на экологию.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал Президент Открытого акционерного общества «Азерэнержи» Баба Рзаев на церемонии подписания "Инвестиционного соглашения", "Договора купли-продажи энергии" и "Договора на подключение к передающей сети" по проекту ветряной электростанции мощностью 240 мегаватт между министерством энергетики Азербайджана и компанией Acwa Power (Саудовская Аравия), а также между компанией и ОАО “Азерэнержи”.

«ОАО “Азерэнержи” выполнило все свои обязательства в рамках этого пилотного проекта, подготовив и представив правительству все технические показатели проекта. ОАО “Азерэнержи” обеспечит подключение новой электростанции к энергосистеме страны», - сказал он.

Как отметил Рзаев, развитие экономики Азербайджана требует новых подходов к энергосектору.

«Поэтому в стране уделяется большое внимание развитию альтернативной энергетики. Часть реформ, проведенных в энергосекторе страны, была связана с альтернативными источниками энергии. В этой сфере был реализован ряд инициатив», - добавил Баба Рзаев.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Наталья Кочнева)