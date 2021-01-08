Запуск TAP обеспечил поставку азербайджанского газа в Италию - МИД Турции

Энергетика 8 января 2021 14:05 (UTC+04:00)
Запуск TAP обеспечил поставку азербайджанского газа в Италию - МИД Турции

БАКУ /Trend/ - Благодаря запуску Транс-Адриатического трубопровода (TAP) азербайджанский газ поставляется в Италию.

Об этом говорится в публикации МИД Турции, размещенной в "Twitter", сообщает в пятницу Trend.

"Запущен Южный газовый коридор. Открыта новая страница вклада, который наша страна вносит в обеспечение энергетической безопасности части Европы", - говорится в публикации МИД Турции.

(Автор: Орхан Набиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)

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