Запуск TAP обеспечил поставку азербайджанского газа в Италию - МИД Турции

БАКУ /Trend/ - Благодаря запуску Транс-Адриатического трубопровода (TAP) азербайджанский газ поставляется в Италию.

Об этом говорится в публикации МИД Турции, размещенной в "Twitter", сообщает в пятницу Trend.

"Запущен Южный газовый коридор. Открыта новая страница вклада, который наша страна вносит в обеспечение энергетической безопасности части Европы", - говорится в публикации МИД Турции.

(Автор: Орхан Набиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)