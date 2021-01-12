«Азерэнержи» приступило к ремонту малых ГЭС в Суговушане (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - «Азерэнержи» приступило к капитальному ремонту и восстановительным работам на МГЭС «Суговушан-1» и «Суговушан-2» общей мощностью 7,8 мегаватта, которые находятся на освобожденных от оккупации территориях, сообщает во вторник Trend со ссылкой на «Азерэнержи».

Как отмечается, в период армянской оккупации запчасти малых электростанций мощностью 4,8 и 3 мегаватта были демонтированы, а то, что не могло быть вывезено, было уничтожено.

"В то же время станции были сильно повреждены в ходе боевых действий во время освобождения территорий от оккупации. Поэтому машинные залы, здание центра управления ремонтируются, щиты, оборудование, трансформаторы напряжения и тока подстанции на малых ГЭС «Суговушан-1» и «Суговушан-2» также ремонтируются или заменяются новыми", - отмечается в информации.

Сообщается, что работы планируются завершить в ближайшие месяцы. По завершении работ электроэнергия будет подана в первую очередь в близлежащие районы, в том числе в поселок Суговушан, село Талыш, а затем по другим направлениям по новосозданным линиям электропередачи распределительной сети.

(Автор: Фидан Бабаева)

Twitter: @Fidan_Babaeva