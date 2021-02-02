Комплексный план развития газовой отрасли до 2030 года разрабатывают в Казахстане

В Казахстане вырабатывают новые подходы к регулированию рынка газа, а также принятие мер по увеличению ресурсной базы. Об этом сообщил министр энергетики РК Нурлан Ногаев на заседании Правительства, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«В целях реализации поручений Президента по выработке новых подходов к регулированию рынка газа, а также принятию мер по увеличению ресурсной базы министерством разрабатывается проект Комплексного плана развития газовой отрасли до 2030 года с привлечением международных экспертов», - сказал Нурлан Ногаев.

Было отмечено, что этот план состоит из следующих направлений: расширение ресурсной базы газа; обеспечение бесперебойным и безопасным газоснабжением потребителей; модернизация и строительство объектов газотранспортных систем; реформа управления газовой отраслью в целях повышения приоритета газовой отрасли в государственном управлении путем отделения Национального оператора как отдельную дочернюю организацию АО «ФНБ «Самрук-Казына».