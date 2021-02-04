Состоялось первое заседание Наблюдательного совета Госнефтекомпании Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялось первое заседание Наблюдательного совета Государственной нефтяной компании (SOCAR), созданного на основании указа Президента Азербайджана "О мерах по усовершенствованию управления Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики" от 23 января 2021 года.

Как сообщили в четверг Trend в Азербайджанском инвестиционном холдинге, в заседании, проведенном в видеоформате под председательством председателя Наблюдательного совета, министра экономики Микаила Джаббарова, участвовали члены Совета, должностные лица Государственной нефтяной компании.

Председатель и члены Наблюдательного совета Государственной нефтяной компании Азербайджана поблагодарили главу государства за оказанное доверие. Председатель Наблюдательного совета, министр экономики Микаил Джаббаров подчеркнул, что Государственная нефтяная компания вступает в новый этап развития. Наблюдательный совет будет проводить работу по повышению эффективности деятельности Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики в рамках передового опыта и современных требований управления, усовершенствования управления с учетом современных стандартов корпоративного управления. Наблюдательный совет будет действовать в сотрудничестве с Правлением SOCAR.

В ходе заседания были обсуждены меры, которые будут приняты для обеспечения выполнения задач, вытекающих из соответствующего указа Президента Азербайджана, а также принципы системы корпоративного управления Государственной нефтяной компанией, организация деятельности Наблюдательного совета, роль Азербайджанского инвестиционного холдинга в управлении компанией и другие вопросы.

(Текст: Турал Гараджаев)