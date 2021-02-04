Состоялось первое заседание Наблюдательного совета Госнефтекомпании Азербайджана (ФОТО)

Энергетика 4 февраля 2021 14:34 (UTC+04:00)
Состоялось первое заседание Наблюдательного совета Госнефтекомпании Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялось первое заседание Наблюдательного совета Государственной нефтяной компании (SOCAR), созданного на основании указа Президента Азербайджана "О мерах по усовершенствованию управления Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики" от 23 января 2021 года.

Как сообщили в четверг Trend в Азербайджанском инвестиционном холдинге, в заседании, проведенном в видеоформате под председательством председателя Наблюдательного совета, министра экономики Микаила Джаббарова, участвовали члены Совета, должностные лица Государственной нефтяной компании.

Председатель и члены Наблюдательного совета Государственной нефтяной компании Азербайджана поблагодарили главу государства за оказанное доверие. Председатель Наблюдательного совета, министр экономики Микаил Джаббаров подчеркнул, что Государственная нефтяная компания вступает в новый этап развития. Наблюдательный совет будет проводить работу по повышению эффективности деятельности Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики в рамках передового опыта и современных требований управления, усовершенствования управления с учетом современных стандартов корпоративного управления. Наблюдательный совет будет действовать в сотрудничестве с Правлением SOCAR.

В ходе заседания были обсуждены меры, которые будут приняты для обеспечения выполнения задач, вытекающих из соответствующего указа Президента Азербайджана, а также принципы системы корпоративного управления Государственной нефтяной компанией, организация деятельности Наблюдательного совета, роль Азербайджанского инвестиционного холдинга в управлении компанией и другие вопросы.

(Текст: Турал Гараджаев)

Состоялось первое заседание Наблюдательного совета Госнефтекомпании Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Состоялось первое заседание Наблюдательного совета Госнефтекомпании Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Состоялось первое заседание Наблюдательного совета Госнефтекомпании Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Состоялось первое заседание Наблюдательного совета Госнефтекомпании Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Состоялось первое заседание Наблюдательного совета Госнефтекомпании Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Состоялось первое заседание Наблюдательного совета Госнефтекомпании Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Состоялось первое заседание Наблюдательного совета Госнефтекомпании Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Состоялось первое заседание Наблюдательного совета Госнефтекомпании Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
ЦБ Азербайджана заявил о значительном росте рынка добровольного страхования за 2020 г.
ЦБ Азербайджана заявил о значительном росте рынка добровольного страхования за 2020 г.
В Азербайджане за 2020 год зафиксирован рост объема ВВП в ненефтяном секторе
В Азербайджане за 2020 год зафиксирован рост объема ВВП в ненефтяном секторе
Спрос азербайджанских банков на инвалюту превысил $60 млн
Спрос азербайджанских банков на инвалюту превысил $60 млн
Loading Bars
Лента новостей
В Баку всего 3-4% родителей отказались пускать детей в школу Общество 14:43
В LafargeHolcim Россия и Holcim Азербайджан произошли кадровые перестановки Бизнес 14:40
В Туркменистане предпримут меры по обеспечению развития птицеводства Бизнес 14:39
Состоялось первое заседание Наблюдательного совета Госнефтекомпании Азербайджана (ФОТО) Энергетика 14:34
При лечении лиц с психической травмой от войны не используются наркосодержащие препараты – профессор Общество 14:32
Минобразования Азербайджана рекомендует не проводить уроки физкультуры очно Общество 14:31
В ходе бурения разведочной скважины «Шафаг-Асиман» достигнута глубина в 5,305 тыс. метров Энергетика 14:28
ЦБ Азербайджана заявил о значительном росте рынка добровольного страхования за 2020 г. Финансы 14:26
Экс-министр Салим Муслимов привлечен к уголовной ответственности - СГБ Политика 14:22
Изменена работа туркомплекса «Шахдаг» – Агентство по туризму Общество 14:20
Бурение в рамках SWAP планируется начать во втором квартале 2021 года Энергетика 14:11
Maersk Explorer и «Истиглал» закончили 16 скважин в рамках «Шах Дениз 2» Энергетика 14:10
Узбекистан вошел в топ 50 стран с самым дешевым бензином Узбекистан 14:08
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате новоназначенного председателя правления Агентства по разминированию (ФОТО) Политика 14:07
Туркменистан назвал производственные показатели по госкомитету водного хозяйства за 2020 год Бизнес 14:03
"Приз читательских симпатий" для Рагима Джафарова – престижная литературная премия и пленный контр-адмирал Культура 13:58
Туркменистан и Таджикистан обсудили вопросы эффективного водопользования в регионе Бизнес 13:58
У участников Отечественной войны чаще всего встречается посттравматический стресс Общество 13:51
На Филиппинах произошли два землетрясения магнитудами 5,4 и 5,5 Другие страны 13:49
В центрах психологической помощи в Азербайджане следует увеличить численность специалистов - эксперт Общество 13:48
В школах будут проводиться регулярные мониторинги - Управление образования Баку Общество 13:36
Возникновение рисков, связанных с цифровизацией, может привести к провалам в сфере защиты от кибератак Экономика 13:29
Завтра в Баку ожидается до 15 градусов тепла Общество 13:27
Казахстан и Малайзия расширяют сотрудничество в области электронной коммерции Бизнес 13:24
В текущем году правительство Азербайджана зарегистрировало 20 доменных имен ИКТ 13:23
В Азербайджане за 2020 год зафиксирован рост объема ВВП в ненефтяном секторе Финансы 13:18
Спрос азербайджанских банков на инвалюту превысил $60 млн Финансы 13:16
Минобразования Азербайджана о форме обучения в вузах Общество 13:13
ООН ожидает роста экономики Азербайджана в последующие 2 года Финансы 13:09
Вугар Сулейманов назначен председателем правления Агентства по разминированию - распоряжение Политика 13:07
Чингиз Мустафаев представил проект на слова великого поэта XVI века Мухаммеда Физули (ВИДЕО) Культура 13:04
Занятия для учащиеся 10-11 классов пока будут проводиться в дистанционной форме - минобразования Азербайджана Общество 13:03
В Азербайджане с 15 февраля возобновляется работа детсадов Общество 12:56
Лютфи Заде – 100 лет. Открытия великого азербайджанского ученого, которыми пользуется весь мир Социум 12:50
Минсельхоз Туркменистана перевыполнил производственный план в 2020 году Бизнес 12:46
Вакцинация учителей на повестке дня - минобразования Азербайджана Общество 12:43
В России за сутки выявили 16 714 заразившихся коронавирусом Россия 12:41
Произведения Низами Гянджеви в изобразительном искусстве Культура 12:40
Увеличилась среднесуточная пропускная способность Южнокавказского газопровода Энергетика 12:31
Турал Юсифов стал новым лицом AccessBank-а Экономика 12:29
В Ширване открылся офис «Друг МСБ» Экономика 12:28
Сухогруз флотилии ASCO начнет контейнерные перевозки в направлении Туркменбаши Экономика 12:21
Цена нефти Brent превысила $59 Энергетика 12:17
Запуск Восточно-Южного фланга в рамках «Шах-Дениз 2» запланирован на II квартал 2021 г. Энергетика 12:15
BP наращивает добычу газа и конденсата на «Шах Дениз» Энергетика 12:01
Великобритания начинает испытания комбинации вакцин AstraZeneca и Pfizer Европа 12:00
Госагентство по ОМС Азербайджана о включении в пакет услуг лекарств для амбулаторного лечения Общество 11:56
Убыток Shell в 2020 году составил $21,68 млрд США 11:46
В Азербайджане расширяется перечень медуслуг по ОМС Общество 11:46
Увеличились операционные расходы на «Шах Дениз» Энергетика 11:40
В Азербайджане планируется оптимизация медучреждений Общество 11:33
Снизились операционные и капзатраты на БТД Энергетика 11:31
В больницах Азербайджана на территориях, где внедрено ОМС, будет расширен ассортимент лекарств Общество 11:29
В Азербайджане по ОМС в 2020 г. были прооперированы 68 детей с заболеваниями сердца - Заур Алиев Общество 11:26
Казахстан и КНР договорились увеличить пропуск на границе Транспорт 11:20
Минобразования Азербайджана о поэтапном возобновлении занятий в старших классах школ и вузах Общество 11:18
Агентство по обязательному медстрахованию Азербайджана проводит брифинг (ФОТО/ВИДЕО) Общество 11:14
10 пунктов пропуска на границе Казахстана будут реконструированы Транспорт 11:13
Увеличился объем экспорта газа с Сангачальского терминала Энергетика 11:12
Как актер из Азербайджана изменил жизнь студентки ВГИКа Культура 11:03
BP увеличила объем передаваемого SOCAR попутного газа с АЧГ Энергетика 10:59
На первом этапе Грузия может рассчитывать на 214 тысяч доз вакцины от COVID-19 Грузия 10:57
Возобновляются занятия в вузах и колледжах Азербайджана Общество 10:56
С 15 февраля возобновляются занятия в V-IX классах школ - минобразования Азербайджана Общество 10:50
В школах ряда городов и районов Азербайджана уроки будут проходить 5 раз в неделю Общество 10:45
Оборот сферы общепита в Баку в 2020 году сократился Бизнес 10:43
В Ташкенте установили новые зарядные станции для электромобилей Узбекистан 10:41
Начало работу 25-е заседание Узбекско-Британского совета по торговле и промышленности Узбекистан 10:40
Снизилась добыча на блоке «Азери-Чираг-Гюнешли» Энергетика 10:31
Состоялось очередное заседание Координационного штаба по освобожденным территориям Азербайджана (ФОТО) Экономика 10:31
Азербайджанская нефть уверенно дорожает Финансы 10:23
BP увеличила капзатраты и снизила операционные расходы по АЧГ Энергетика 10:19
IRU привержен сотрудничеству с Туркменистаном по проекту Lapis Lazuli Транспорт 10:19
Основную долю в промышленном производстве в Баку в 2020 г. занял добывающий сектор Бизнес 10:13
Госслужба Азербайджана провела аукцион по приватизации госимущества Бизнес 10:12
Золото в Азербайджане дешевеет Финансы 10:12
Назначены начальники отделов полиции двух районов Азербайджана Общество 10:00
Минсвязи Азербайджана проведет вебинар для школьников ИКТ 09:55
Чистая прибыль eBay в 2020 году выросла в три раза США 09:51
Через механизм COVAX Азербайджан получит 506 тыс. доз вакцины - прогнозы Общество 09:49
Нефть продолжает дорожать на оптимизме вокруг сделки ОПЕК+ Энергетика 09:49
Манат укрепился к евро и стабилен к рублю Финансы 09:47
Переизбран в должности секретарь Счетной комиссии парламента Азербайджана Политика 09:37
Реалии Азербайджана обсудили на площадке Американского университета (ВИДЕО) Политика 09:20
ОБСЕ поддержит Азербайджан в обеспечении безопасности - МИД Швеции Политика 08:49
Байден обсудил с австралийским премьером ситуацию в Мьянме США 08:43
В Турции от COVID-19 вылечились свыше 2,38 млн человек Турция 08:14
Инвесторы из 21 страны приняли участие в третьем мероприятии по инвестициям в технологии в Иране Иран 08:03
Turkish Airlines увеличивает частоту рейсов в Грузию Грузия 07:51
1280 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане Казахстан 07:45
Toyota намерена в 2021 году достичь рекордных объемов производства Другие страны 07:12
В работе Facebook Messenger произошел сбой В мире 06:24
Apple близка к договоренностям с Hyundai и Kia о выпуске собственного электромобиля В мире 05:15
Самолет экстренно приземлился на Сахалине из-за задымления в кабине пилота Россия 04:28
Средства ПВО Сирии отразили израильскую ракетную атаку Арабские страны 03:48
"Барселона" обыграла "Гранаду" со счетом 5:3 и вышла в полуфинал Кубка Испании по футболу Спорт 03:08
Бразилия намерена приобрести для вакцинации "Спутник V" и индийский Covaxin Другие страны 02:52
«Ливерпуль» потерпел второе домашнее поражение в АПЛ подряд Спорт 02:37
В США замедлилось распространение коронавируса США 02:15
Средства ПВО Сирии отражают атаку по южным районам страны Арабские страны 01:33
Все новости