SOCAR открыл новый заправочный комплекс в Киеве (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Компания SOCAR Energy Ukraine открыла новый заправочный комплекс премиум-класса в Киеве по адресу Бардеры 36.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на SOCAR.

По данным, это 56-й по счету заправочный комплекс SOCAR, а в Киеве – 13-й.

"АЗС оборудована тремя двухходовыми распределителями топлива для перекачки легких нефтепродуктов в автомобили, а также четырьмя пистолетными газовыми модулями для заправки сжиженного нефтяного газа. Водителям предлагаются все виды качественного топлива NANO производства европейской компании Orlen: A-98, A-95, Diesel Nano и Diesel Nano Extro", – говорится в сообщении.

Согласно информации, новая АЗС оформлена в современном индустриальном стиле с преобладанием черного монохромного цвета.

"Для клиентов доступны дополнительные услуги: заправка шин, бизнес-уголок, детский столик, автомат для чистки обуви, пункт обмена валюты. Желающие, не теряя времени, могут сделать предварительный заказ с рынка в комплексе и купить уже готовые блюда в "Buta Cafe", чтобы вкусно и сытно поесть дома в кругу семьи", – отмечено в сообщении.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)