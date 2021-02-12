«Южный газовый коридор» обеспечит гарантированные поставки газа в Европу – американский эксперт

БАКУ/Trend/ - Европа будет получать необходимый ей дополнительный газ через «Южный газовый коридор», и это будет иметь важное значение в будущем с учетом увеличения численности населения. К тому же, будет расти потребность в большем количестве тепла и электроэнергии не только для жилых помещений, но и для предприятий.

Об этом сказал Trend американский эксперт по Центральной Азии Брюс Паньер.

««Южный газовый коридор» предоставляет Европе еще один источник газа. Это всегда важно при согласовании цены с другими поставщиками или в случаях, когда осложнения отношений приводят к сокращению или приостановке поставок от одного из поставщиков. Этот проект гарантирует бесперебойные поставки газа в Европу.

«Южный газовый коридор» может в будущем значительно увеличить объем газа, поступающего в Европу. Страны Европы, безусловно, выиграют от надежных поставок газа, и очевидно, что поставщики получат большие деньги от продаж. Согласно прогнозам, в ближайшие годы Европе потребуется 200-300 миллиардов кубометров импортного газа. Итак, есть потребность, есть стабильный рынок, способный оплачивать получаемый газ. Это делает Европу ценным покупателем, которому любой производитель газа хотел бы экспортировать свою продукцию. Таким образом, в идеальных условиях Азербайджан, в перспективе Туркменистан, Иран, Ирак, возможно, даже Казахстан и Узбекистан могли бы извлечь выгоду из «Южного газового коридора»», – заключил он.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Надир Насиров)

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