Поставки газа по TAP могут вызвать колебания объемов поставок в Италию от других поставщиков – «Газпром»

БАКУ/Trend/ - Поставки газа по Трансадриатическому трубопроводу (TAP) могут вызвать колебания объемов поставок в Италию от других поставщиков.

Как сообщает Trend, об этом говорится в ежеквартальном отчете российской компании «Газпром».

«В третьем квартале 2018 года началась поставка коммерческого газа из Азербайджана через трубопровод TANAP в западную Турцию. В третьем квартале 2020 года трубопровод был выведен на проектную мощность в 16 миллиардов кубометров в год для дальнейшей реализации газа в Грецию, Албанию и Италию по примыкающему Трансадриатическому трубопроводу (TAP) мощностью 10 миллиардов кубометров газа в год.

Полный маршрут поставок газа из Азербайджана в Италию, получивший название «Южный газовый коридор», начал первые коммерческие поставки 31 декабря 2020 года. По мере того, как TAP выйдет на проектную мощность в 8 миллиардов кубометров в год на границе Греции и Италии в I-II квартале 2021 года, это может вызвать некоторые колебания объемов поставок в Италию от других поставщиков на период адаптации рынка к новому источнику трубопроводного газа», - говорится в отчете.

Отметим, что 31 декабря 2020 года началась поставка азербайджанского газа в Европу через Трансадриатический газопровод.

Впервые в истории Азербайджану удалось экспортировать свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. После успешного подключения TAP к итальянской газораспределительной сети 15 ноября коммерческий природный газ был доставлен из Мелендуньо в Италии через SNAM Rete Gas (SRG) и из Неа-Месимврия в Грецию и Болгарию через DESFA.

Азербайджан, имеющий прямой доступ к европейскому рынку газа, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, диверсифицировал свои экспортные возможности.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: )

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