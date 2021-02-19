IAP является важным проектом для ЕС и региона в целом – минэкономики Хорватии

БАКУ /Trend/ - Контакты по проекту Ионического Адриатического газопровода (IAP) продолжаются, сообщили Trend в министерстве экономики и устойчивого развития Хорватии.

"IAP является важным проектом для Хорватии, а также для ЕС и региона в целом. Хорватская компания Plinacro, которая является оператором газотранспортной системы, принимает активное участие в подготовке и реализации IAP и поддерживает контакты с коллегами из Албании, Черногории и Боснии и Герцеговины", - сказали в министерстве.

Как подчеркнули в ведомстве, дальнейшее улучшение межгосударственного сотрудничества в интересах обеих стран, и работа Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, безусловно, способствует развитию двусторонних отношений: "Ее деятельность имеет решающее значение для установления прямых контактов и работы компаний и других юридических лиц в соответствии с целью поощрения инвестиций и содействия обмену информацией в экономической сфере".

Отметим, что IAP может быть подключен к Трансадриатическому трубопроводу (ТАР) для транспортировки газа во многие страны Юго-Восточной Европы.

Трубопровод протяженностью 516 километров пройдет через Албанию, Черногорию, Боснию и Герцеговину и завершится в Хорватии. Пропускная способность составит пять миллиардов кубических метров газа в год.

ТАР уже подписал меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве с разработчиками этого проекта, в частности с компаниями Plinacro (Хорватия), BH-Gas (Босния и Герцеговина), GeoplinPlinovodi (Словения), а также с правительствами Черногории и Албании.

Создана рабочая группа ТАР и IAP, которая регулярно проводит встречи с целью синхронизации сроков реализации обоих проектов и согласования технических вопросов соединения.

В частности, Хорватия ожидает получения через IAP примерно 2,5 миллиарда кубометров газа в год.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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