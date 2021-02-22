Сотрудничество Азербайджана и BP направлено на декарбонизацию энергетического сектора

БАКУ /Trend/ - Азербайджан будет сотрудничать с BP по декарбонизации энергетического сектора и транспортных систем.

Об этом сообщает Trend со ссылкой министерство энергетики.

По данным, сегодня Министерство энергетики Азербайджана и компания BP подписали Меморандум о взаимопонимании с целью сотрудничества в области оценки потенциала и условий, необходимых для крупномасштабных декарбонизированных и интегрированных энергетических и транспортных систем, а также проектов возобновляемой энергетики в регионах и городах. Азербайджана.

Меморандум был подписан в контексте диверсификации экономики Азербайджана, создания конкурентного энергетического рынка, чистой окружающей среды.

Министр энергетики Парвиз Шахбазов сказал: "К 2030 году сокращение выбросов парниковых газов на 35 процентов, достижение чистой окружающей среды и увеличение доли зеленой энергии в производстве и потреблении были определены Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в качестве одного из приоритетов социально-экономического развития нашей страны. Сегодня в стране на высоком уровне поддерживается развитие возобновляемых источников энергии, в частности создание зон зеленой энергии. Иностранные и местные инвесторы приглашаются в процесс обеспечения Азербайджана долгосрочными, устойчивыми, дешевыми и экологически чистыми видами энергии. Подписанный нами сегодня документ открывает новые возможности для сотрудничества с нашим давним стратегическим партнером в нефтегазовой отрасли BP по проектам в области декарбонизации и возобновляемых источников энергии. Я надеюсь, что мы сможем достичь совместных успехов с BP на этапе трансформации из глобальных климатических вызовов в современные энергетические тенденции”.

Региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс сказал: “Мы очень рады возможности сотрудничества с Министерством энергетики для достижения соответствующих целей BP и Азербайджана. Подписанный сегодня Меморандум о взаимопонимании предоставляет ВР и Азербайджану новую платформу сотрудничества, потенциально ведущую к возможностям партнерства. Мы хотим изучить возможности подобного партнерства с регионами и городами Азербайджана с целью предоставления интегрированных направленных на сокращение выбросов энергетических и транспортных решений, в том числе чистой энергии”.

Согласно Меморандуму, для осуществления деятельности предусматривается создание Руководящего комитета и Рабочей группы, подготовка “Генерального плана” по декарбонизации для соответствующих регионов или городов Азербайджана. Генеральный план будет охватывать проекты в области чистой энергии, низкоуглеродного транспорта, чистой промышленности, решений в области природного климата, интеграционных партнерств, а также направления разработки интегрированных и неуглеродных энергетических и транспортных систем.

(Автор: Фидан Бабаева Редактор: Наталья Кочнева)