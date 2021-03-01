Цена нефти Brent опустилась ниже $64 впервые с 22 февраля
Цена майского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась на 1,2% до $63,65 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 21:03 мск, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В последний раз цена Brent находилась ниже $64 за баррель 22 февраля 2021 года.
К 21:20 мск нефть Brent ускорила падение до 1,72% и торговалась на уровне $63,31 за баррель. В то же время нефть WTI дешевеет на 2,19% - до $59,89 за баррель.
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