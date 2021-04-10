Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг SOCAR на уровне «BB +»

БАКУ /Trend/ - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») и приоритетный необеспеченный рейтинг Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) на уровне «BB +». Прогноз по долгосрочному РДЭ - «негативный». Рейтинг возвратности активов - «RR4», передает Trend.

«Мы продолжаем оценивать автономный кредитный профиль (SCP) SOCAR на уровне «b +», при этом высокая долговая нагрузка является основным сдерживающим фактором. Результаты SOCAR за первую половину 2020 года были лучше, чем ожидалось в предыдущем рейтинговом сценарии Fitch. EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации) осталась неизменной в годовом исчислении, поскольку более слабые результаты в сегменте разведки и добычи были частично нивелированы более сильными торговыми операциями. По нашим оценкам, EBITDA в 2020 году снизилась умеренно по сравнению с 2019 годом и должна восстановиться в 2021-м на фоне более высоких мировых цен на нефть и роста регулируемых цен на топливо с января нынешнего года», - говорится в сообщении агентства.

Отмечается, налоги, уплаченные SOCAR, составили почти 10 процентов от государственных доходов в 2019 году.

«Государство гарантирует девять процентов долга SOCAR и при необходимости предоставляет вливания в акционерный капитал для покрытия дефицита. Одна из ключевых функций компании - производство и продажа топлива по регулируемым ценам на внутреннем рынке, чего достаточно для покрытия ее операционных расходов, которые ниже международных цен. Также в SOCAR в Азербайджане работает более 50 тысяч сотрудников. Она не выплачивает дивиденды, но государство может потребовать от нее внести денежные взносы в государственный бюджет, государственные учреждения или напрямую финансировать некоторые социальные проекты», - говорится в сообщении.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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