Наблюдательный совет SOCAR работает над дальнейшим повышением функциональности компании (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Государственной нефтяной компании (SOCAR).

Об этом Trend сообщает в понедельник со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR).

Председатель Наблюдательного совета Микаил Джаббаров отметил на заседании, что в соответствии с поручениями главы государства Совет проводит работу по дальнейшему повышению функциональности SOCAR.

"Совет предпринимает соответствующие шаги в сотрудничестве с правлением компании для повышения эффективности деятельности SOCAR в рамках передового опыта и требований совершенствования ее управления с учетом современных стандартов корпоративного управления. Согласно указу главы государства, Наблюдательный совет продолжает работу по определению долгосрочной стратегии развития компании", - говорится в сообщении SOCAR.

На заседании президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев и члены правления представили неаудированные консолидированные финансовые показатели компании за 2020 год.

Затем были обсуждены меры, которые будут реализованы для дальнейшего улучшения финансовых результатов Государственной нефтяной компании, обеспечения выполнения задач, вытекающих из указа главы государства.

Участники заседания ознакомились с выставкой “Азербайджанская нефть”, организованной в административном здании SOCAR.

Как отмечается, на выставке представлены картины и экспонаты, отражающие решающие этапы нефтяной истории Азербайджана, нефтяные традиции, достижения, достигнутые в результате успешной нефтяной стратегии общенационального лидера Гейдара Алиева, самоотверженный труд нефтяников. Также в рамках мероприятия в здании Государственной нефтяной компании состоялось открытие комнаты управления кризисными и чрезвычайными ситуациями.

Отметим, что Наблюдательный совет Государственной нефтяной компании был создан на основании указа Президента Азербайджана “О мерах по совершенствованию управления Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики” от 23 января 2021 года.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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