Нефть слабо дорожает на статистике из Китая

Энергетика 16 апреля 2021 09:37 (UTC+04:00)
Нефть слабо дорожает на статистике из Китая

Стоимость нефти незначительно растет в пятницу, — инвесторы отыгрывают экономические данные по Китаю. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,13% — до 67,03 доллара, майских фьючерсов на WTI — на 0,14%, до 63,55 доллара за баррель.

Стоимость нефти продолжает расти пятую торговую сессию подряд. За текущую неделю нефть уже подорожала на 6,5-7,2%. В пятницу котировки поддерживает статистика по Китаю, одному из крупнейших потребителей нефти.

ВВП страны в первом квартале вырос на 18,3% в годовом выражении. При этом показатель оказался чуть хуже прогнозов аналитиков. А розничные продажи в Китае в марте подскочили на 34,2% в годовом выражении, что оказалось значительно лучше прогнозов.

Аналитик Axi Стивен Иннес (Stephen Innes) отмечает, что внешний фон на рынке по-прежнему противоречивый. "В США наступает автомобильный сезон, но при этом мы видим новости о том, что Индия фиксирует 200 тысяч заразившихся (коронавирусом) в сутки", — сказал он агентству Блумберг.

По мнению аналитика, на таком фоне цены на нефть некоторое время будут оставаться в нынешнем диапазоне.

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