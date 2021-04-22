SOCAR выходит из капитала СОКАР ЭНЕРГОРЕСУРС

БАКУ/Trend/ - SOCAR успешно завершает участие в проекте по управлению Антипинского НПЗ и месторождений дочерней компании завода ООО «НКНП», а также выходит из капитала совместного со СБЕРБАНКОМ предприятия – СОКАР ЭНЕРГОРЕСУРС, передает Trend со ссылкой на SOCAR.

SOCAR приняла решение не участвовать в торгах по реализации имущества АО «Антипинский НПЗ» в рамках процедуры банкротства в связи с тем, что сделка не входит в контур текущей стратегии развития ГК СОКАР.



«Работа с таким непростым активом в партнерстве со СБЕРБАНКОМ была для нас большой ответственностью, мы вложили максимум опыта, знаний и навыков и, безусловно, получили бесценный опыт работы с большим производством федерального масштаба на территории России. Мы благодарим СБЕРБАНК за проявленное доверие и добрые партнерские отношения, надеюсь нас ждут новые горизонты совместного сотрудничества», - отметил Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев.



СБЕРБАНК благодарит SOCAR за неоценимую роль и эффективное управление в сложный период компанией СОКАР ЭНЕРГОРЕСУРС, которая является акционером Антипинского НПЗ и месторождений НКНП.



«Благодаря нашим партнерам, АО «Антипинский НПЗ» удалось пережить нелегкий этап своего жизненного пути, начиная с ранней стадии банкротства, стало возможным продолжить эффективную деятельность, используя механизм процессинга. За время нашего сотрудничества компания SOCAR проявила себя как надежный, профессиональный и ответственный партнер. Надеемся, что наши добрые взаимоотношения продолжат свое развитие в иных проектах», - заявил Президент, Председатель Правления СБЕРБАНКА Герман Греф.



Учитывая опыт по управлению активами Антипинского НПЗ, при условии достижения взаимовыгодных коммерческих договоренностей, SOCAR готова оказать помощь в операционном управлении предприятия после завершения процедуры торгов в отношении активов Антипинского НПЗ.

SOCAR стала миноритарным участником ООО СОКАР Энергоресурс в России после прохождения необходимых процедур в 2019 году. СОКАР Энергоресурс объединила активы Антипинского НПЗ и трех месторождений с доказанными запасами нефти в объеме 45 млн тонн в Оренбургской области. Основная роль SOCAR в этом проекте заключалась в обеспечении экспертизы

при управлении Антипинским НПЗ. С точки зрения структуры соглашения, участие SOCAR в Антипинском НПЗ не представляло для нее риска ввиду прежней задолженности завода. Антипинский НПЗ располагает общей мощностью переработки 7,5 млн т в год и производит дизельное топливо, вакуумный газойль, нафту, бензин (А80 и А92), кокс, техническую серу, технологический мазут и сжиженный газ.