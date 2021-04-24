Грузия может осуществлять обмен электроэнергией с несколькими странами в параллельном режиме
Лента новостей
Визит преступника Араика Арутюняна в Москву - серьезная преграда для мира в регионе - азербайджанский депутат
Бакинский морской порт перевалит транзитный груз медоборудования, предназначенный для Кыргызстана (ФОТО)
Встреча с Александром Хакимовым: Роль книги как воспитателя человека и тренера его воображения (ФОТО)
Использование событий 1915 года в политических целях недопустимо - глава Союза армянских фондов Турции