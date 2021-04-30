SOCAR обеспечивает АЗС в Грузии солнечной энергией (ФОТО)
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Турция хочет организовать производство продукции оборонной промышленности вместе с Азербайджаном – глава комитета
Армения не предприняла шагов для поиска убитых азербайджанцев на территориях, которые оставались под ее оккупацией 30 лет – МИД Азербайджана
Главы МИД Кыргызстана и Таджикистана договорились о дальнейших совместных действиях по урегулированию ситуации
В минобороны Азербайджана состоялось обсуждение совершенствования единой коммуникационной стратегии (ФОТО)
Продлен срок конкурса "Карабах – это Азербайджан!" Союза кинематографистов Азербайджанской Республики
Продолжается переговорный процесс с целью стабилизации ситуации в приграничных районах Кыргызстана и Таджикистана
Утвержден договор, подписанный от имени правительства Азербайджана для строительства ветряной электростанции
Азербайджан готов к сотрудничеству на основе принципа территориальной целостности и неприкосновенности границ – глава МИД
Омбудсмен Азербайджана обратилась к Совету Европы для призыва Армении к передаче карты заминированных территорий
Ритуалы пост-ковидной эпохи. Азербайджанский драматург покажет трансформацию человека во Владивостоке
Планета Исфара Сарабского – азербайджанский музыкант выпустил первый альбом на всемирно известном лейбле (ВИДЕО)
Израильские компании заинтересованы в участии в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
Президенты Туркменистана и Узбекистана обсудили перспективы развития всестороннего сотрудничества стран
«Лаборатория Касперского» признана лидером в области сервисов оперативного информирования о киберугрозах