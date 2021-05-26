ОАО «Азеришыг» организовало медиатур в поселок Суговушан

БАКУ /Trend/ - ОАО «Азеришыг» организовало медиатур в освобожденный от оккупации поселок Суговушан Тертерского района, сообщает в среду Trend.

Работы по проведению двухконтурной 35-киловольтной линии электропередачи завершены, и в населенный пункт подано электричество.

Глава пресс-службы ОАО Вагиф Мустафаев отметил, что комплексные меры по энергообеспечению освобожденных территорий продолжаются: «Работы в поселке Суговушан в соответствии с указом главы государства в рамках проекта ОАО «Азеришыг в Карабахе» завершены. От 110/35/6-киловольтной Тертерской подстанции в поселок проложена 35-киловольтная линия. В Суговушане, как и на других освобожденных территориях, применяется концепция «Умная сеть». Современная изолированная и защищенная 35-киловольтная линия электроснабжения в Суговушане по сравнению имеет следующие преимущества: снижение в 2,3 раза технических потерь, в 25-30 раз - вероятности аварийных отключений; снижение в несколько раз вероятности аварии в снежную и морозную погоду, в 3-5 раз - затрат на используемые опоры; вчетверо - расходов на эксплуатацию и обслуживание. Кроме того, исключается угроза жизни и здоровью населения, что позволяет использовать наибольшую - более чем в 5 раз, полезную площадь земельного участка на километр защитной зоны линии электропередачи».

По его словам, для электроснабжения Тертерского района, сел Суговушан и Талыш построена 3,5-киловаттная электростанция.

«В дальнейшем на подстанции планируется установить второй трансформатор мощностью 35 кВ. В настоящее время электричеством с подстанции обеспечивается воинская часть», - добавил глава пресс-службы ОАО.

Мустафаев отметил, что, кроме того, во внутренней сети поселка были восстановлены воздушные линии электропередачи (0,4 кВ), проложены новые SİP-кабели. Поселок полностью электрифицирован.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)