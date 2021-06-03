SOCAR входит в тройку лучших компаний топливной промышленности Украины

БАКУ /Trend/ - Рейтинговая организация «Репутационные Активисты», объединяющая более 650 компаний Украины, объявила об итогах 2020 года, сообщает Trend со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR).

SOCAR вошла в тройку лучших компаний топливной отрасли Украины в категории "Ритейл нефтепродуктов".

"Очередной успех компании был отмечен качеством топлива, которое было оценено потребителями и экспертами, инновациями и уровнем сервиса, а также ее социальными проектами, такими как поддержка инициативы и меры против распространения COVID-19", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что созданная в 2015 году организация «Репутационные Активисты» в настоящее время является одной из самых авторитетных рейтинговых структур Украины и определяет рейтинговую таблицу по 45 номинациям.

Рейтинг составляется независимыми экспертами по пяти критериям и отражает устойчивость репутации компании, ее имиджевый капитал, корпоративную социальную ответственность, медиаактивность, инновационный подход и антикризисную устойчивость.

Основным направлением деятельности SOCAR Energy Ukraine является развитие сети АЗС на территории Украины, организация оптовых продаж бензина и нефтепродуктов. В Одесской, Николаевской областях Украины и в Киеве функционирует 61 АЗС, принадлежащая SOCAR Energy Ukraine.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)

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