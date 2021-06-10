ЧБТР назвал объем средств, выделенных на проекты SOCAR и SOCAR AQS

БАКУ /Trend/ - Черноморский банк торговли и развития (BSTDB) выделил более 110 миллионов евро на операции SOCAR и SOCAR AQS в энергетическом секторе Азербайджана, сообщили Trend в банке.

"Участие банка в энергетическом секторе Азербайджана началось в 2015 году с финансирования разработки "Шах-Дениз-2" через наш кредит российской компании "Лукойл". Операции SOCAR и SOCAR AQS продолжились в 2019 году, а также способствовали развитию региональной торговли и сотрудничества. ЧБТР предоставил более 110 миллионов евро на эти операции в энергетическом секторе", - сказали в ЧБТР.

Было отмечено, что в течение многих лет после начала ЧБТР операций в Азербайджане банк в основном поддерживал местные малые и средние предприятия и предоставлял средства торгового финансирования через азербайджанские банки и финансовых посредников.

"Кредитные соглашения, подписанные с местными банками для поддержки развития сектора малого и среднего бизнеса в стране, превысили 135 миллионов евро. Очень важной особенностью нашего института является его региональный характер и поддержка региональной интеграции. Итак, в первую очередь, мы заинтересованы в финансировании проектов, которые принесут пользу Азербайджану, его соседям и другим странам-членам Банка. Это могут быть транспортно-энергетические и другие инфраструктурные проекты. Мы готовы рассмотреть такие предложения", - сказали в ЧБТР.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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