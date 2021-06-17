ГЭС Азербайджана увеличили выработку электроэнергии почти на 20%
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В Азербайджане предпринимаются шаги по расширению участия субъектов предпринимательства в госзакупках
Президенты Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган наблюдали за матчем Турция-Уэльс на Бакинском Олимпийском стадионе
От имени Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой дан обед в честь Президента Эрдогана и его супруги (ФОТО)
В Азербайджане определились новые требования в связи с выполнением религиозных обрядов и проведением церемоний
Служба «Детская Горячая Линия», работающая при поддержке Azercell, приняла более 2000 звонков за последние 5 месяцев!
Президент Ильхам Алиев: Нам хотелось бы видеть участие компаний из братских государств ОИС в процессе реконструкции на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан сам обеспечил исполнение резолюций, принятых Советом Безопасности ООН
Президент Ильхам Алиев: Мы еще раз призываем развитые страны и международные донорские организации оказать необходимую финансовую помощь развивающимся странам
Президент Ильхам Алиев: ОИС приняла более 80 резолюций, осуждающих агрессию Армении против Азербайджана
Центр гигиены и эпидемиологии Минздрава Азербайджана проинформировал о непригодных для купания пляжах