Азербайджанская нефть незначительно подешевела

БАКУ /Trend/ - Стоимость азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений «Азери – Чираг – Гюнешли» (АЧГ), на базе CIF в итальянском порту Аугуста 24 июня составила 76,27 доллара за баррель, что на 0,32 доллара меньше предыдущего показателя, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light составила 75,53 доллара за баррель, что на 0,33 доллара меньше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку – Тбилиси – Джейхан и Баку – Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку – Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта составила 72,8 доллара за баррель, уменьшившись относительно предыдущего показателя на 0,36 доллара.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 24 июня составила 75,77 доллара, что на 0,9 доллара больше предыдущего показателя.

Официальный курс на 25 июня составляет 1,7 AZN/USD.