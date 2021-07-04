Обнародован объем импортированных Украиной туркменских нефтепродуктов

БАКУ /Trend/ - В январе – феврале 2021 года в Украину из Туркменистана было импортировано 3,94 тысячи тонн нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород (минералов), что составило 28,8 процента от общего объема импорта, сообщили Trend в Министерстве энергетики Украины.

Отмечается, что при этом экспорт вышеупомянутой продукции из Украины в Туркменистан не осуществлялся.

Согласно сообщению, за аналогичный период 2019 года Украиной из Туркменистана было импортировано всего 0,51 тысячи тонн нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород.

"Увеличение импорта указанных товаров произошло за счет реализации политики диверсификации источников и маршрутов поставок нефтепродуктов в Украину", – сказали в министерстве, добавив, что, вероятно, по этой причине пандемия коронавируса COVID-19 не повлияла на эти процессы.

Как ранее сообщили Trend в украинском МИД, по данным Госслужбы статистики, за девять месяцев 2020 года внешнеторговый оборот Украины с Туркменистаном составил 51 миллион долларов.

При этом экспорт находился на уровне 36,2 миллиона долларов, импорт – 14,8 миллиона долларов.

"Основными статьями экспорта товаров в Туркменистан за 9 месяцев 2020 года стали: изделия из черных металлов (29,1 процента в структуре, на сумму 10,5 миллиона долларов); ядерные реакторы, котлы, машины (10,7 процента, 3,9 миллиона долларов); фармацевтическая продукция (9 процентов, 3,3 миллиона долларов); железнодорожные локомотивы (6,8 процента, 2,5 миллиона долларов); молоко и молочные продукты, птичьи яйца, мед (5,3 процента, 2 миллиона долларов); готовая зерновая продукция (5,1 процента, 1,9 миллиона долларов)", – говорится в сообщении ведомства.

По данным МИД Украины, основными статьями импорта из Туркменистана за аналогичный период 2020 года стали: минеральное топливо, нефть и продукты ее перегонки (54,3 процента в структуре, на сумму 8,04 миллиона долларов); пластмассы, полимерные материалы (13,8 процента, 2,05 миллиона долларов); хлопок (8,4 процента, 1,2 миллиона долларов).

"В 2020 году, несмотря на проблемы, вызванные глобальной пандемией, Украине удалось сохранить положительную динамику двусторонней торговли. Так, положительное сальдо для Украины увеличилось на 68,2 процента (21,4 миллиона долларов). Экспорт мяса и других продуктов питания из Украины также вырос, составив 3,6 миллиона долларов", – заключили в министерстве.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)

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