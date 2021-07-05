SOCAR прокомментировала информацию о приобретении сети АЗС Glusco
БАКУ/Trend/ - На данный момент нет решения о приобретении Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) сети автозаправочных станций (АЗС) украинской компании Glusco. Об этом сказал Trend заместитель начальника Департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.
Отметим, что сеть Glusco насчитывает в Украине 127 автозаправочных станций и 6 нефтебаз, которые компания выкупила у «Роснефти».
Glusco является «дочкой» швейцарской компании Glusco Energy S.A., которая, в свою очередь, входит в группу Proton Energy Group S.A.
(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Надир Насиров)
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