Азербайджан в июне выполнил обязательства по сделке ОПЕК+

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в июне 2021 года выполнил обязательства в рамках сделки ОПЕК+, передает Trend со ссылкой на министерство энергетики.

В июне 2021 года суточная добыча нефти (включая конденсат) в Азербайджане составила 705,1 тысячи баррелей. Из них 610 тысяч баррелей пришлось на сырую нефть, а 95,1 тысячи баррелей – на конденсат.

В минэнерго напомнили, что в соответствии с соглашением Азербайджан в январе – июне 2021 года должен был сократить суточную добычу нефти на 123 тысячи баррелей с уровня октября 2018 года, когда добывалось 718 тысяч баррелей, и сохранить ее в объеме 595 тысяч баррелей в сутки.

Согласно новому соглашению, достигнутому на заседании министров стран ОПЕК+ первого апреля, Азербайджан в мае – июле увеличит добычу нефти в общей сложности на 25 тысяч баррелей в сутки, в том числе в мае – на восемь тысяч баррелей, в июне – на семь тысяч баррелей, в июле – на 10 тысяч баррелей в сутки.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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