Минэнерго Азербайджана о развитии проектов в области ветроэнергетики на Каспии
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Промышленное предприятие сэкономило 1,7 млн долларов США благодаря решению «Лаборатории Касперского»
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