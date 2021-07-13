Завершилась подготовка к строительству газопровода Турция-Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Завершена подготовка к строительству газопровода Игдыр-Нахчыван между Турцией и Азербайджаном.

Как сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

"Мы ожидаем утверждения азербайджанской стороной некоторых технических данных, после чего приступим к строительству газопровода. Наши подготовительные работы по уточнению маршрута и проектированию завершены", - сказал министр.

Отметим, что 15 декабря 2020 года Азербайджан и Турция подписали меморандум о взаимопонимании по проекту газопровода Игдыр-Нахчыван. Документ был подписан между министерствами энергетики двух стран. Пропускная способность газопровода - 500 миллионов кубометров в год.

Проект будет реализован азербайджанской госкомпанией SOCAR и турецкой компанией BOTAŞ.

Турецкой компании TPAO поручено провести коммуникационные и другие работы по проекту.

Напомним, что Нахчыван в настоящее время получает газ в основном через Иран.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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