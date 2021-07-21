Еврокомиссия назвала ожидаемые сроки ввода в эксплуатацию Ионическо-Адриатического трубопровода

БАКУ /Trend/ - Ионическо-Адриатический трубопровод (IAP), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в балканские страны, должен быть сдан в эксплуатацию в 2025 году, сообщили Trend в Еврокомиссии.

"IAP не входит в список проектов, представляющих общий интерес ЕС, поэтому Еврокомиссия не располагает подробной информацией, связанной с этим проектом. Однако оператор компании подал заявку на получение статуса проектов, представляющих общий интерес, и из данной заявки мы можем сделать вывод, что проект в настоящее время проходит процесс выдачи разрешений. Предположительная дата ввода в эксплуатацию - 2025 год", - заявили в Еврокомиссии.

Отметим, что IAP может быть подключен к Трансадриатическому трубопроводу (ТАР) для транспортировки газа во многие страны Юго-Восточной Европы.

Трубопровод протяженностью 516 километров пройдет через Албанию, Черногорию, Боснию и Герцеговину, и конечной его точкой станет Хорватия. Пропускная способность IAP составит пять миллиардов кубометров газа в год.

IAP является важным проектом для Хорватии, а также для ЕС и региона в целом. Хорватская компания Plinacro, оператор газотранспортной системы, принимает активное участие в подготовке и реализации IAP и поддерживает контакты с коллегами из Албании, Черногории, Боснии и Герцеговины.

Напомним, что 31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по ТАР.

Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. После успешного подключения TAP к итальянской газораспределительной сети 15 ноября прошлого года коммерческий природный газ был доставлен из Мелендуньо (Италия) через SNAM Rete Gas (SRG) и Неа-Месимврии в Грецию и Болгарию по DESFA.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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