Названы причины подорожания бензина марки AI-98 в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - С первого августа 2021 года цены на бензин марки AI-98 в Азербайджане повысились на 0,05 маната - до 1,6 маната, что связано с удорожанием его импорта.

Об этом сказал во вторник Trend глава пресс-службы SOCAR PETROLEUM Узеир Хабиббейли.

По его словам, Азербайджан импортирует бензин марки AI-98 в основном из Румынии.

«Цены на данную марку бензина подорожали из-за удорожания его импорта», - сказал Хабиббейли.

Кроме того, по его словам, уже на протяжении 20 дней в Азербайджане не продается бензин марки AI-98.

Отметим, что в связи с проблемой транспортировки бензина AI-98 Азербайджан уже заказал его из Грузии.

«Ожидается, что этот бензин будет доступен с 4-5 августа. Кроме того, мы также увеличим количество резервуаров для хранения топлива, чтобы в дальнейшем предотвратить подобные случаи», - сказал он.

Напомним, что с 08:00 31 июля в Азербайджане цены на бензин марки AI-95 повысились с 1,4 до 1,45 маната.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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