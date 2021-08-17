Казахстан предложил Южной Корее сотрудничество в рамках модернизации ТЭЦ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил южно-корейской компании Doosan Heavy Industries & Construction сотрудничество в рамках модернизации казахстанских ТЭЦ, передает Trend со ссылкой на BaigeNews.kz.

Касым-Жомарт Токаев во время официального визита в Корею встретился с президентом Samsung Electronics Ин Ёнг Ли и президентом Doosan Heavy Industries & Construction Ёнг Инг Чонгом

В беседе с руководителем Samsung Electronics Президент затронул вопросы цифровизации и технологического развития через науку и инновации. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев назвал перспективным направлением сотрудничества внедрение системы "умных городов". По его словам, Казахстан заинтересован в применении технологий управления транспортом, предотвращения дорожно-транспортных происшествий, дистанционной передачи данных.

Далее Глава государства встретился с президентом Doosan Heavy Industries & Construction Ёнг Инг Чонгом и поблагодарил его за вклад в развитие экономики Казахстана. Президент отметил также успешное строительство газотурбинной электростанции мощностью 310 МВт в Атырауской области. Он добавил, что Казахстану известно о цели Южной Кореи стать мировым лидером в развитии зеленой энергетики со значительной долей водородной генерации.

"В настоящее время вы готовите план перевода трех корейских городов на водородную энергию. Сегодня и в Казахстане особое внимание уделяется развитию альтернативных источников энергии. Мы планируем к 2030 году довести долю альтернативной энергетики до 30 процентов, из которых 15 процентов будут производиться с использованием возобновляемых источников энергии. Для этого в ближайшее время мы планируем реализовать проекты мощностью 3-4 ГВт электрической энергии. Поэтому ваши предложения представляют для нас большой интерес", — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он предложил компании сотрудничество в рамках модернизации казахстанских ТЭЦ и расширения комплекса "Карабатан". Ёнг Инг Чонг выразил готовность работать над совместными проектами в сфере альтернативных источников энергии.

Кроме того, во время визита Президента РК стало известно о том, что Генеральное консульство Казахстана откроют в Пусане.