В Азербайджане названы доходы от розничной торговли бензином и дизтопливом
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Глава Управления турецкими институтами здравоохранения встретился с председателем правления TƏBİB (ФОТО)
Компания Microsoft готова внедрить в Азербайджане облачную платформу по аналитике углеродных выбросов
Военнослужащий азербайджанской армии, вероятно, перешел на подконтрольную российским миротворцам территорию – минобороны
Мехрибан Алиева вносит огромный вклад в дело сохранения, развития и популяризации культурного наследия Азербайджана - Ширин Меликова
Предпринимательская деятельность важна для экономического процветания Азербайджана - вице-президент BP
Михаил Гусман об Ахмаде Масуде-младшем, лидере афганского сопротивления в эфире "Эха Москвы" (ВИДЕО)
Члены сборных команд Азербайджана по различным видам гимнастики поздравили Мехрибан Алиеву с днем рождения (ВИДЕО)
Туркменистан работает над сотрудничеством с прикаспийскими странами в рамках Тегеранской конвенции - UNEP
Пресс-секретарь президента Турции назвал время завершения эвакуации турецких военнослужащих из Афганистана
Обстановку в Афганистане и ее воздействие на регион ЦА обсудили на встрече с делегациями ПА ОБСЕ и полевыми отделениями ОБСЕ
Подразделения ВС Армении прибегли к попытке провокации в направлении Садаракского района (ФОТО/ВИДЕО)
В войсках Нахчыванского гарнизона продолжаются профилактические меры против инфекционных заболеваний (ФОТО/ВИДЕО)
У абитуриентов с одинаковыми баллами вторым по важности параметром являются отметки в аттестате - ГЭЦ Азербайджана
Деятельность Мехрибан Алиевой является неразрывной и составной частью того огромного пути, который прошел Азербайджан за последние годы – Михаил Гусман