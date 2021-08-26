Доходы SOCAR Energy Ukraine выросли в 2020 г.
Лента новостей
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии предоставления квартир и автомобилей семьям шехидов, инвалидам и героям Отечественной войны в Абшеронском районе (ФОТО)
В Баку пройдет соревнование журналистов и медийных личностей на кубок Zəfər в честь Победы в Отечественной войне
Экмеледдин Ихсаноглу: Под руководством Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой успешно реализовано множество научно-образовательных, гуманитарных и культурных проектов
Глава Управления турецкими институтами здравоохранения встретился с председателем правления TƏBİB (ФОТО)
Компания Microsoft готова внедрить в Азербайджане облачную платформу по аналитике углеродных выбросов
Военнослужащий азербайджанской армии, вероятно, перешел на подконтрольную российским миротворцам территорию – минобороны
Мехрибан Алиева вносит огромный вклад в дело сохранения, развития и популяризации культурного наследия Азербайджана - Ширин Меликова
Предпринимательская деятельность важна для экономического процветания Азербайджана - вице-президент BP
Михаил Гусман об Ахмаде Масуде-младшем, лидере афганского сопротивления в эфире "Эха Москвы" (ВИДЕО)
Члены сборных команд Азербайджана по различным видам гимнастики поздравили Мехрибан Алиеву с днем рождения (ВИДЕО)
Туркменистан работает над сотрудничеством с прикаспийскими странами в рамках Тегеранской конвенции - UNEP
Пресс-секретарь президента Турции назвал время завершения эвакуации турецких военнослужащих из Афганистана
Обстановку в Афганистане и ее воздействие на регион ЦА обсудили на встрече с делегациями ПА ОБСЕ и полевыми отделениями ОБСЕ
Подразделения ВС Армении прибегли к попытке провокации в направлении Садаракского района (ФОТО/ВИДЕО)
В войсках Нахчыванского гарнизона продолжаются профилактические меры против инфекционных заболеваний (ФОТО/ВИДЕО)