Азербайджанские компании примут участие в аукционах в Казахстане по ВИЭ - министерство
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Казахстан заинтересован в привлечении азербайджанских инвестиций в проекты в сфере ВИЭ - министерство
В Баку прошла церемония в связи с завершением совместных учений спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана (ФОТО/ВИДЕО)
Международный центр Низами Гянджеви провел 21-ю встречу высокого уровня на тему «Что означает мир и стабильность в 21 веке?» (ВИДЕО)
На Бакинском олимпийском стадионе пройдет финал конкурса красоты Miss & Mister Grand Azerbaijan 2021
Генералы из Азербайджана, Турции и Пакистана наблюдали за ходом учений «Три брата – 2021» (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане совместно с ПРООН создаются малые предприятия для граждан с ограниченными возможностями